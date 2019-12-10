立法院砍考試委員人數及任期 伍錦霖：遺憾

立法院院會稍早三讀通過考試院組織法修正案，將考試委員人數自現有19人修改為7至9人，任期由6年縮短為4年。考試院長伍錦霖表示，尊重立法院行使憲定的立法職權，對結果表示遺憾。

考試院發出新聞稿，伍錦霖說，此案在立法院司法及法制委員會審查期間，多數立委關注重點是憲法層次的考試院決策模式、考試委員決策權限，以及法律層次考試委員人數及任期等議題。基於五權分立、相互尊重的立場，考試院呼籲立法院不要恣意動搖憲法層次的條文，並能就法律層次的條文，提出合理、適切、可行的修法，但此次修法結果顯然未符期待，實屬遺憾。

考試院秘書長李繼玄說，院長伍錦霖曾經召開記者會，針對部分立法委員提出將考試院組織法第7條及第8條，有關考試委員的憲定職權由決策權變更為研究及建議權的修正，表達這些內容的調整有藉修法之名，行修憲之實的違憲疑慮，絕對無法同意，如立法院強行通過，將負起完全的政治責任。

李繼玄說，此次立法院通過的考試院組織法修正案，未觸及憲政層次的第7條及第8條的條文，這部分算是從善如流，符合憲法規定及我國五權分立的憲政體制精神。

李繼玄也說，將考試委員人數大幅刪減至7至9人，任期縮短至4年，對於考試院未來業務的推動將有負面影響，考試院必須表達遺憾。他解釋，憲法及其增修條文並未明定考試委員人數及任期，而係以法律位階的考試院組織法加以規範，立法院有權修正，這與司法院大法官及監察院監察委員的人數及任期，均明定於憲法及其增修條文之中，必須修憲才能修正，明顯不同。

李繼玄轉述伍錦霖的多次談話指出，考試院尊重立法院本於憲定職權行使立法權，但立法院也應正視考試院為憲定獨立機關的憲政事實，基於五權分立相互尊重的立場，參酌同屬獨立機關的司法院大法官或監察院監察委員的人數及任期，做出合理、適切、可行的修法結果。然而，立法院的這項修法結果，不符上述期待，實屬遺憾。