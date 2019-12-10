親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

立院三讀 考試委員減至7-9人任期4年 不得赴中兼職

2019-12-10 10:33聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

立法院院會今天三讀通過《考試院組織法》修正案，將現行19名考試委員調降為7至9名，任期從6年改成4年；另外，條文也新增考試委員不得赴中國大陸地區兼職，若違反規定，即喪失考試委員資格。

民進黨團提案《考試院組織法》修正案，針對考試委員名額、任期、與資格等規定予以修正，原本民進黨團版本將考試委員人數由現行19人降至3人，不過初審通過降至7人，民進黨團今天再提修正動議，除正、副院長外，考試委員由現行19人改降為7-9人，儘管親民黨提出修正動議降至13人，國民黨團則是反對縮減人數，但民進黨團仍透過人數優勢表決，強行闖關。

國民黨團總召曾銘宗表示，《考試院組織法》修法涉及五權分立，民進黨提案並無尊重考試院，形同兒戲，曾提到，民進黨團不斷想限縮考試委員人數，也限制考試院權責，令人質疑，是藉由修法讓五權分立走向三權分立，曾銘宗說，民進黨執政三年半，不斷修法擴張政務員額，到處充斥政治酬庸，國民黨反對限縮考試委員人數，應該依照憲法維護。

親民黨總召李鴻鈞也質疑，民進黨要讓考試委員虛級化，政府準備好了嗎？李提到，考試委員是在於質得問題，不應該是人數量的問題，尤其當初立院檢討國會減半，現在國會減半後，倉促修法後造成不良後果，所以建議考委不要大幅刪減人數。

時代力量立委徐永明則支持考試院、監察院兩院廢止，徐表示，時代力量黨團支持先縮減考試委員人數，但時力還是期待回歸修憲。

立法院院會今天三讀《考試院組織法》修正草案，將現行19名考試委員調降為7至9名。...
立法院院會今天三讀《考試院組織法》修正草案，將現行19名考試委員調降為7至9名。本報資料照片
分享
考試院院長伍錦霖。本報資料照片
考試院院長伍錦霖。本報資料照片
分享

民進黨考試院時代力量

延伸閱讀

「堅決捍衛同仁尊嚴與安全」 外交部告藍委妨礙...

怕被說買票 老農津貼修正草案排審喊卡

網球賽不實核銷？楊蕙如涉詐領近億挨告

立院10日審考試院組織法 綠：試委擬減至9人

相關新聞

「堅決捍衛同仁尊嚴與安全」 外交部告發藍委妨害公務

2019-12-10 10:27

影/回應綠養網軍壞選風 蔡總統:最大的挑戰就是假訊息

2019-12-10 11:14

外交部告發藍委 蘇貞昌：支持依法追訴任何違法

2019-12-10 11:14

辛苦做到快死掉！王淺秋：法定可以 我為何不能領年終

2019-12-10 11:08

【重磅快評】外交部用逼死外交官 來捍衛同仁尊嚴？

2019-12-10 11:03

考試院組織法修正案三讀通過 考委不得赴中國大陸兼職

2019-12-10 10:52

立法院砍考試委員人數及任期 伍錦霖：遺憾

2019-12-10 10:42

立委特權占重症區 柯文哲：五年前我們都叫立委去排隊

2019-12-10 10:22

熱門文章

韓國瑜抽號次也搞雙標？ 黃暐瀚：別人孩子放屁腸子爛？

2019-12-09 15:21

影／色情合成圖流出 韓國瑜批選舉變得不入流、下三濫

2019-12-09 16:23

色情圖竟是韓粉製作 徐世榮：韓營又抹黑自己栽贓對手

2019-12-10 07:55

陳宜民涉推女警 國民黨副發言人：她貌似路人甲怪阿姨

2019-12-09 14:20

侯友宜穿「雙H」外套挺韓國瑜 1件要價逾1.6萬元

2019-12-09 15:53

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top