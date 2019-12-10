立院三讀 考試委員減至7-9人任期4年 不得赴中兼職

立法院院會今天三讀通過《考試院組織法》修正案，將現行19名考試委員調降為7至9名，任期從6年改成4年；另外，條文也新增考試委員不得赴中國大陸地區兼職，若違反規定，即喪失考試委員資格。

民進黨團提案《考試院組織法》修正案，針對考試委員名額、任期、與資格等規定予以修正，原本民進黨團版本將考試委員人數由現行19人降至3人，不過初審通過降至7人，民進黨團今天再提修正動議，除正、副院長外，考試委員由現行19人改降為7-9人，儘管親民黨提出修正動議降至13人，國民黨團則是反對縮減人數，但民進黨團仍透過人數優勢表決，強行闖關。

國民黨團總召曾銘宗表示，《考試院組織法》修法涉及五權分立，民進黨提案並無尊重考試院，形同兒戲，曾提到，民進黨團不斷想限縮考試委員人數，也限制考試院權責，令人質疑，是藉由修法讓五權分立走向三權分立，曾銘宗說，民進黨執政三年半，不斷修法擴張政務員額，到處充斥政治酬庸，國民黨反對限縮考試委員人數，應該依照憲法維護。

親民黨總召李鴻鈞也質疑，民進黨要讓考試委員虛級化，政府準備好了嗎？李提到，考試委員是在於質得問題，不應該是人數量的問題，尤其當初立院檢討國會減半，現在國會減半後，倉促修法後造成不良後果，所以建議考委不要大幅刪減人數。