「堅決捍衛同仁尊嚴與安全」 外交部告發藍委妨害公務

外交部發言人歐江安今天上午在例行記者會上表示，昨天已向警政單位正式告發，外交部同仁遭受政治人物言語與肢體暴力，外交部也以機關名義，根據刑事訴訟法241條規定，告發國民黨立委曾銘宗、林德福、陳宜民，議員林金結、徐弘庭與張斯綱，共6人具體對同仁做出肢體攻擊，也都有相關證據，妨礙同仁行使公務，外交部將依法究辦。

外交部發言人歐江安上午在外交部舉行記者會。記者徐宇威/攝影 分享 facebook

歐江安說，名為陳情，卻都沒有任何陳情信函，現場充斥大量候選人旗幟及競選標語，國民黨立委賴士葆3日進入外交部霸佔電梯，開啟直播，公開羞辱國家文官。現場也妨礙了外賓洽公。

歐江安說，本月6日國民黨立委曾銘宗、林德福、陳宜民、黃昭順、林奕華、陳玉珍等立法委員及參選人，再度偕徐弘庭、林金結、李明賢等多位市議員及立委參選人前來並欲強行進入外交部。6日這場活動發生的前一天，李明賢發出「衝進外交部」的訊息，所以外交部嚴陣以待。

歐江安表示，媒體對相關民意代表的行徑已有諸多報導，外交部原本盼風波就此止息，但根據外交部進一步查證了解，在6日的活動當中，曾銘宗、林德福、陳宜民3位立委及徐弘庭、林金結、張斯綱等3名市議員，曾對本部一名基層同仁施予言語及肢體暴力，嚴重傷害同仁的尊嚴並造成其身心傷害。此類行為乃於法不容，外交部基於維護法制、捍衛同仁的權益與尊嚴的立場，決定正式向警政機關提出告發，盼藉此杜絕此類脫序行為。