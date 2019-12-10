民眾黨打「亡柯感」救支持度？ 柯文哲：選不好會變難

2020大選激烈，根據本報立委選情調查發現，不分區立委政黨票方面，民進黨從原本和國民黨戰成平手的局面，轉為以30％支持度領先國民黨的24％，至於民眾黨的支持度則是8％。由於民眾黨主席柯文哲過去若放到總統民調裡，至少還有20％，但政黨票的支持度卻始終無法轉移，導致支持度沒有起色，如今傳出黨內定調，選戰倒數30多天，如今將打出「亡柯感」，訴求這次沒有選好，就很難有2024，希望催出柯粉票。

對此，柯文哲今上午受訪時被問到對於政黨支持度落後，忍不住深深的嘆了一口氣說，這是好問題，自己已經想很久了，還沒有想出什麼好方法。

至於是否要打出「亡柯感」，柯文哲直言，選不好確實會變得越來越困難，因為畢竟2022到2024，那個能量要撐過去，如果真的是選得很差，一下任就等於空了，就會變得很狹窄，困難度就變得很高。

對於時代力量立委黃國昌近來頻頻打弊，似乎有助於政黨票的支持度，柯文哲說，其實我們也有討論過這個問題，黃國昌打弊很厲害，但我們真正要建立的是一個沒有弊案的政府。

柯文哲說，台北市政府過去四年來，幾乎弊案只剩下工友、非常基層員警和人家收紅包，其他幾乎沒有弊案。一個社會有打弊的英雄，反而是因為那個社會不正常，所以努力的目標應該是建立一個沒有弊案的政府，這才是我們台北市政府努力的目標，這才是一個歐美先進國家要的模式。

至於黨內是否有人希望不分區提名人蔡壁如不要再提黃國昌不會上，以避免影響民眾黨選情，柯文哲表示，自己也和那些黨務人員講說，不要太去講其他黨的事情，其他小黨的事情沒有必要太多批評，也沒有我們的事情。

不過柯文哲也說，只是內心裡面想說，要排就要排第一(指黃國昌)，因為對整個國家來講，黃國昌應該要排第一，只是都公佈了，還可以改嗎，好像沒有辦法改。