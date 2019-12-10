空總建案先上車後補票？建築界憂是大巨蛋的翻版

行政院11月核定空總台灣當代文化實驗場C-LAB二期整體發展計畫，藝文界抗議決策只由少數人決定，經本報獨家報導，文化部表示將於預算三讀後開公聽會。不過建築界表示，等到那時已太晚，要求文化部在三讀前就開系列討論會，更改規畫，「不能只在黑盒裡做決策，卻沒人看得懂那邏輯」。

根據行政院核定版，空總將設立當代藝術、科技媒體、社會創新三中心，並有實驗模組、展演共創空間、教育單位、研究機構、休閒空間等五大支持系統。建築師阮慶岳表示，此案已開始研擬招標徵選硬體建築師，全案卻像躲在大黑幕後，好像有隻隱形的手在操縱，決策過程非常草率、離譜的不專業，使外界至今都如霧裡看花。

阮慶岳說，從建築界看該案規畫，最重要的都市計畫變更等步驟還沒走，按理不可能先走下一步，文化部卻堅持往下做，讓人覺得好像在放煙花。他說，雖然有人認為許多程序可以對調，但這像是內部搓湯圓、先上車後補票，一般民間根本沒法這樣。

建築師呂欽文表示，空總這地被稱為台北市蛋黃區中的蛋黃，超過20萬平方公尺的總樓地板面積約七個SOGO百貨本部、大巨蛋總面積一半。他說，文化部對該案總體發展目標對誰最有利、引入活動與空間量分配是否合宜、一次空降半個大巨蛋是否對環境造成衝擊等關鍵問題，卻在未得到社會共識前已起跑。

「照這樣下去，空總將是大巨蛋爭議與桃機波折的翻版。」呂欽文說，依政院核定版本，未來的空總光是停車場空間及配置量體不當等問題就很嚴重，若招標一開始，將越走越遠，難以收拾。而這一切若叫承辦先期規畫、研擬招標的都市里人規畫設計公司承擔，很不公平。

呂欽文表示，文化部雖說要開公聽會，但若只是交代自己生米煮成熟飯的設計，就很沒意義。他表示，應要在預算三讀前就對外界開討論會，確立民眾、專家、政府官員的比例，彼此有所激盪，才不會變成只是形式。