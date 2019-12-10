美國務院官員再批北京 施壓台友邦破壞穩定

美國國務院官員施潘德9日在華府一場研討會指出，美方堅定支持穩定的兩岸關係，然而中國大陸施壓台灣外交夥伴的行為破壞穩定；施潘德也提及馬紹爾群島與台灣關係，表示目前未見馬紹爾群島計畫在短期內外交轉向的跡象。

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）9日舉辦關於台灣、中國大陸、美國在南太利益的研討會，講者包括美國國務院澳洲、紐西蘭與太平洋諸島事務處副主任施潘德（Jennifer Spande）、我駐美代表處政治組組長趙怡翔等人。

施潘德表示，美台在因應自然災害、保護環境、促進法治等方面長期合作，美方也考慮在這些議題上，進一步擴大與台灣及太平洋島國合作；美方堅定支持台灣與太平洋島國的關係，且美台對該區域具共同願景。

施潘德指出，美國堅定支持穩定的兩岸關係，為數十年來兩岸與區域和平、穩定發展的架構；中國大陸施壓台灣外交夥伴轉向承認北京，這種有害的行動，破壞了該架構下的穩定與益處。

施潘德並談及台灣與四個太平洋友邦的關係，她表示，雖然外界猜測吐瓦魯與台關係不穩，但吐瓦魯拒絕了中企投資，吐國外長柯飛（Simon Kofe）也說吐台關係牢固。

至於馬紹爾群島，施潘德說，目前未見馬紹爾群島計畫在短期內外交轉向的跡象，且馬國官員表示，與台灣共享民主價值及支持人權至為重要。

施潘德指出，預計帛琉總統雷蒙傑索任內不會出現任何改變，雷蒙傑索任期至2021年，屆時美方會進一步了解相關候選人的立場。

此外，施潘德還提到，美方正密切關注布干維爾島是否從巴布亞紐幾內亞獨立，以及布干維爾島會否承認中國大陸等議題。

施潘德說，美方鼓勵盟友與合作夥伴謹慎選擇，並考量維護主權、國家利益及人民福祉的重要性。