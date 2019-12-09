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羅文嘉要馬英九對反滲透法表態 馬辦：先查徐國勇

2019-12-09 23:18聯合報 記者丘采薇／台北即時報導

國民黨立法院黨團明天將針對已逕付二讀的「反滲透法」舉辦公聽會，並邀請前總統馬英九出席。民進黨今天舉行記者會，秘書長羅文嘉要求馬英九對「反滲透法」表態，也反問馬對退將羅文山收受中國政協許智明政治獻金，並於2008年、2012年刊登助選廣告，馬英九是否知情？

對此馬辦表示，民進黨立委李俊俋自己都在記者會上說，查不到馬英九有羅文山捐贈的政治獻金，卻又要他們說清楚有沒有收到羅文山的政治獻金，根本是邏輯錯亂、不知所云，「李委員您知道自己在說什麼嗎？」

馬辦強調，民進黨舉羅文山的案子，以合理化「反滲透惡法」，更是可笑。此案即已證明，現有的政治獻金法等法律，對於需要防範的不法行為，都已經有詳細規定，根本不需要再另立反滲透惡法。

馬辦表示，對於民進黨一再炒作見了哪些所謂政協背景的人，若真的認為此事非同小可，就不要在10年前的陳年往事上糾結，先徹查清楚內政部長徐國勇，近期為何接見大陸政協委員管浩鳴，是不是已被滲透？

馬辦再次聲明，馬英九的政治獻金早經司法單位嚴格檢視，絕對禁得檢驗，外界若有質疑，歡迎檢舉告發。對於無端造謠誹謗者，馬前總統也絕不寬貸。請民進黨不要再浪費社會資源與大家的時間，大張旗鼓開記者會， 與其抹紅指控不存在的滲透，不如先揪出擾亂社會秩序、害死人命的網軍還比較實在。

羅文嘉說，「原來過去總統競選期間及馬英九擔任總統的八年，我們就已被滲透。面對滲透，難道不應該有完整的反滲透法，來反對中國對台灣總統選舉的干預？」

羅文嘉對馬英九提出四點疑問：一、羅文山代表的黃埔同心會，在2008、2012年，為馬英九在台灣各大報刊登廣告，馬英九是否知情？二、羅文山的資金來自中國政協，馬英九是否知情？三、馬英九在總統府接見兩位政協的時候，難道不知道他們就是因為給了錢要羅文山帶他們來？四、是否知道部分資金被羅文山私吞？請馬英九在明天公聽會告訴全國同胞。最後，羅文嘉質疑，金流、物證、人證一應俱全，馬英九還要反對「反滲透法」嗎？

馬英九民進黨政治獻金

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