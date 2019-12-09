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美麗島40年 施明德：盼國家元首大氣引領和解 終結仇恨

2019-12-09 20:21聯合報 記者林河名／台北即時報導

美麗島事件明天滿40周年，當年事件總指揮施明德表示，40年過去了，「今天的國民黨人已非當年的壓迫者，敵意猶存；今天的民進黨人極少是當年的奮鬥者，仇恨仍燃。」他強調，反抗者無悔，不求回報，只祈盼國家元首以包容、尊重、分享的大氣引領和解，終結島國的仇恨、敵意與撕裂，給一個沒有內戰、內耗的台灣，台灣就不會「地動山搖」，台灣也就不必賣「芒果乾」。

美麗島事件40周年前夕，施明德今晚在臉書貼出「抱歉！ 我把『美麗島事件40周年』私人化了」一文。文中表示，美麗島事件是台灣現代史上最重要的政治界線，在那之前，台灣是個沉默的島嶼，大家「安居樂業」，只有一種聲音，只有一種價值，只有一個方向，也只有一個領䄂，「那時，萬眾一心，領袖的心就是台灣人民的心」，「不管你喜歡或不喜歡，你沒有別的選項，因為另一種選擇就是墜落無底深淵⋯。」

「有一群異類就是做了另一種選擇，墜落了⋯。」施明德以此形容美麗島事件，「只是他們在墜落的『旅途』中，在面對唯一死刑的軍法大審中發出臨死前的聲與影。就是這些智者之聲，這些勇者的身影，替台灣開啓了一扇自由之門，𡚒鬥的大道⋯。」

他表示，因為美麗島事件，台灣從此告別了沉默世代，也結束了外來統治，使自由、民主、人權成為台灣今天傲然於世的特徵，「這，不是獨裁者賞賜的。獨裁者總是掌權至死方休，古今台外皆然。自由，永遠是反抗者的戰利品。」

「40年過去了。」施明德說，「今天的國民黨人已非當年的壓迫者，敵意猶存。今天的民進黨人極少是當年的奮鬥者，仇恨仍燃。」

他認為，「這一天」，在現實政治鬥爭中，難免有人想淡化它，有人想抹去它，有人想扭曲它⋯，「這很不正常，卻也很正常」，但都沒有關係，如今人類已進入數位時代，這些反抗獨裁政權的人與事，絕對不是任何政黨任何個人可以任意顛覆的歷史豐碑。

施明德說，美麗島事件「這一天」，至少不像「二二八事件」那次「流血的反抗運動」，一直被當作「無辜的大屠殺」操弄着，英靈變寃魂；而只有順民，只有寃魂，沒有反抗者，沒有英靈的國族，就是無脊椎動物的族群，不可能常存於世。

但他也認為，台灣人還不敢建構「不自由 毋寧死」的精神，只會喊口號，沒有膽識正視先烈；如果延續這種「戰，無膽；和，無量；拖，無智」的族群性格，就是不配談獨立建國的懦夫、愚族。

「國魂，必然是為國家奉獻生命的英靈，不會是寃枉而死的亡魂。英靈無淚，反抗者無悔。」施明德說，他們不求回報，他們祈盼國家元首以包容、尊重、分享的大氣引領和解，終結島國的仇恨、敵意與撕裂，給一個沒有內戰、內耗的台灣。如此一來，台灣就不會「地動山搖」，台灣也就不必賣「芒果乾」。

「權位不會使人偉大，理想會讓侏儒變巨人。」他表示，仇恨與敵意，也許是政客奪權的道具，卻是摧毀國族的殺手；真正的受難者最懂得：「寛恕，是結束苦痛最美麗的句點。」「國族，亦然。」

施明德說，美麗島事件40周年「這一天」，他決定提前過80歲生日，「其實它也真是我的另類生日」，「抱歉，我竟把『這一天』私人化了」，「哦，對啦，我正是那個要命的總指揮。人人喊抓喊殺，十惡不赦的欽犯⋯。」

美麗島事件40周年前夕，施明德今晚在臉書貼出「抱歉！ 我把『美麗島事件40周年』...
美麗島事件40周年前夕，施明德今晚在臉書貼出「抱歉！ 我把『美麗島事件40周年』私人化了」一文，附上當年他被通緝懸賞的照片。圖／取自施明德臉書
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美麗島事件40周年前夕，施明德今晚在臉書貼出「抱歉！ 我把『美麗島事件40周年』...
美麗島事件40周年前夕，施明德今晚在臉書貼出「抱歉！ 我把『美麗島事件40周年』私人化了」一文，附上當年軍法大審的照片。圖／取自施明德臉書
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美麗島事件施明德民進黨

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