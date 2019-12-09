親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

紐西蘭「白島火山」突襲爆發：旅行團5死27失聯

指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴

姚嘉文回顧美麗島 改選修憲犯禁忌

2019-12-09 18:09台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

美麗島40周年紀念活動大合照，照片中人為已故黃信介。（photo by 祝潤霖／...
美麗島40周年紀念活動大合照，照片中人為已故黃信介。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
分享
美麗島事件來龍去脈，姚嘉文說分明。美麗島事件9日舉行40周年紀念，受難者姚嘉文解說其發生的歷史背景，是因為國民黨政府不肯揚棄大中國思想，導致台灣人民參政權被壓縮，在高雄發生激烈衝突，政府逮人，但在法庭上卻避談發生的原因。受難者楊青矗更呼籲蔡賴趕快建立台灣國。

姚：戳破大中國幻象

總統府資政姚嘉文表示，要了解美麗島事件的意義，就要了解當時的國內外情勢，當時統治台灣的國民黨，還抱持著大中國思想，台灣人民只能享受少部分權利，這體現在國會內，國會90%以上都是中國過來的人。1971年聯合國通過中國代表權法案，以及1979年美國決定與中國建交後，國民黨政府的立場就搖搖欲墜。

「所以其實最可憐的是國民黨！」姚嘉文指出，美麗島當時提出3個主張，希望台灣不要再執著於虛幻的大中國，第1解除戒嚴，第2國會全面改選，第3修改憲法。為什麼會被說是叛亂？因為主張「台澎金馬」，就被認為是分裂國土，因為國家要包括外蒙古、新疆、西藏，敢主張以台澎金馬為選區選出國會，在當時就是叛亂。

姚：正視美麗島運動

「這個說法沒有人聽得下去，國民黨自己講也很心虛。」姚嘉文說，各位可以注意到，美麗島審判不談這些問題，對外只宣稱是「暴民」，打軍人、打憲兵，不談美麗島為何是叛亂？尤其那時已經宣布要公開審判，美國國務院也說只算妨礙社會秩序。現在很多政府檔案都寫「高雄事件」，其實高雄事件只是美麗島運動的一小部分。

「美麗島事件是有組織、有訴求的行動，不只是高雄，基隆、台中、屏東、台南都有活動。」姚嘉文說，所以才發生力量，從黨外到民進黨時代，慢慢把台灣推進到今天的樣子。

楊青矗：台灣建國

前台北縣長、美麗島辯護律師尤清表示，40年前冒著生命危險反抗當時的戒嚴惡法，國會改選運動掀開政權假面具，後美麗島世代組黨延續對抗不公不義，造就了2000年的政黨輪替。美麗島的轉型指標精神，就是希望能以台灣的名字走上國際政治舞台。同樣希望明年能更盛大舉辦紀念活動，對受難家屬表達最高的敬意。

【更多精采內容，詳見

國民黨美麗島事件

延伸閱讀

美麗島40週年 受難者辯護律師憶當年談今日挑...

紀念美麗島 綠：大選是台灣民主真正考驗

楊青矗：蔡英文要聽副總統的話

美麗島事件40週年 施明德「慶祝」 陳菊憂心...

相關新聞

賴清德呼籲鄉親「大義滅親」 別讓小黨瓜分民進黨選票

2019-12-09 18:35

影／民眾黨戰力增!學姐辭職拚選戰 另推雙代言最潮小物

2019-12-09 18:25

美麗島40周年 陳菊感恩人性光輝

2019-12-09 18:10

再遭質疑政治獻金 馬辦：絕對禁得起檢驗

2019-12-09 16:23

連老天都知道？羅智強：蔡英文抽3號、辯論靠3立

2019-12-09 14:59

中選會：網謠傳偏綠人員監票 惡意造假究責到底

2019-12-09 14:39

鄭文燦爆兩人深夜私約 侯友宜讚鄭身材「雄壯威武」

2019-12-09 14:05

紀念美麗島 綠：大選是台灣民主真正考驗

2019-12-09 14:02

楊青矗：蔡英文要聽副總統的話

2019-12-09 14:01

質疑馬英九接受中共政協委員資助 台聯籲國安高層嚴查

2019-12-09 12:54

U值媒／美麗島事件40週年 施明德「慶祝」陳菊憂心

2019-12-09 12:38

藍要外交部召回謝長廷 勿讓納稅錢成害外交官買兇費

2019-12-09 12:11

美麗島受難者：叫蔡英文聽副總統的話 贊成台獨啦！

2019-12-09 12:05

美麗島40周年 呼籲社會大眾珍惜現今民主自由

2019-12-09 11:38

陸之駿爆柯文哲主張讓姚文智選到底 柯：誰在放消息

2019-12-09 11:29

藍營揭楊蕙如閨密喬事團成員 指蘇嘉全是立院門神

2019-12-09 11:11

影／通緝犯基本資訊殘缺 黃國昌：反貪腐淪為笑話

2019-12-09 11:02

美麗島40周年 陳菊：若沒人救援 台灣歷史不知要怎麼寫

2019-12-09 11:02

美麗島40周年 賴清德：大家更加要團結守護民主

2019-12-09 10:42

孫大千質疑 綠網路團隊長期以民間公司承包政府標案

2019-12-09 08:24

「慶祝」美麗島事件40周年 施明德80歲生日開趴

2019-12-09 02:46

新聞眼／扁「四不」成虛設 執政黨失守

2019-12-09 00:21

12月21日罷韓、挺韓遊行 最近距3.8公里

2019-12-09 00:06

批吳斯懷損台灣尊嚴 賴清德：要愛護自己國家

2019-12-08 22:37

立院委員會下周排滿考察 黃國昌批：已實質休會

2019-12-08 20:29

台美交流緊密 林佳龍：推雙向轉機豁免

2019-12-08 19:29

藍委疑把警帽子碰掉 吳敦義：小意外

2019-12-08 12:35

民進黨譴責國民黨：如果是男警 你還敢推嗎？

2019-12-07 14:17

韓國瑜競辦申請21日遊行 挺韓罷韓同日高雄登場

2019-12-06 09:44

韓營今送辯論委託書到公視 小英委託三立辯論書就出現

2019-12-05 15:13

民進黨憑什麼連任？卓榮泰：憑韓國瑜是國民黨候選人

2019-12-05 11:18

謝龍介：韓國瑜與侯友宜已會面 北神探南菜販8日合體

2019-12-04 20:55

藍赴日抗議 代表處如臨大敵 謝長廷避而不見

2019-12-04 14:33

在韓國瑜看板旁酸掛尋人啟事 韓辦：不違法都尊重

2019-12-04 11:54

韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？

2019-12-04 10:13

扁指韓帶衰藍高雄立委選情 韓辦：很高興看到扁手不抖

2019-12-03 14:40

高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術！

2019-12-03 13:10

影／大選民調差距史上最大 蔡英文：好時就多加油

2019-12-03 11:56

顧問團竟聘到綠營服務處主任 洪孟楷：若不願意可收回

2019-12-03 10:14
看更多

熱門文章

卡神跌落神壇！封神路步步算計…這下全曝光

2019-12-09 08:00

陳宜民涉推女警 國民黨副發言人：她貌似路人甲怪阿姨

2019-12-09 14:20

影／色情合成圖流出 韓國瑜批選舉變得不入流、下三濫

2019-12-09 16:23

韓國瑜抽號次也搞雙標？ 黃暐瀚：別人孩子放屁腸子爛？

2019-12-09 15:21

孫大千質疑 綠網路團隊長期以民間公司承包政府標案

2019-12-09 08:24

韓營聲明：辯論中立性 不接受蔡英文片面指定綠媒主辦

2019-12-09 08:09

總統大選抽籤 宋楚瑜1號、韓國瑜2號、蔡英文3號

2019-12-09 10:09

「到處遇下跪民眾、痛哭婦女」李佳芬：我被黑成最愛干政的夫人

2019-12-09 00:36

侯友宜穿「雙H」外套挺韓國瑜 1件要價逾1.6萬元

2019-12-09 15:53

藍營用不好青年軍？ 因為漏學了綠營這個關鍵

2019-12-09 09:00

硬塞陳玉珍的手夾門縫 羅文嘉：黃昭順比較壞

2019-12-09 09:33

想消滅親民黨？柯文哲：別把自然發生事情算在我頭上

2019-12-09 11:33

1221高雄大遊行 謝龍介：人數絕對會讓大家嚇一跳

2019-12-09 10:38

影／驚見江啟臣與韓國瑜合照看板 林佳龍：韓還有票嗎？

2019-12-08 21:42

「英德配」抽中三號 賴清德：我與韓國瑜截然不同

2019-12-09 10:33

五楊高架延伸頭份 挨批欠缺國土規畫

2019-12-09 00:11

陸軍輕戰維保超高貴 立委揭離譜內幕擋下高額維保費用

2019-12-09 10:57

蔡英文、蘇貞昌不請假 韓營統計有四成行程在拜廟

2019-12-09 11:56

蔡英文辯論只找三立？蔡營回嗆「罔顧事實、刻意扭曲」

2019-12-09 11:25

大選拚空戰 蔡英文嚴謹節奏快、韓國瑜帶不動風向

2019-12-09 12:32

陳宜民：對女警做出不適當動作 謙卑接受批評

2019-12-08 21:48

接韓國瑜競選主委籲團結 朱立倫：大家不要再爭什麼粉

2019-12-08 21:04

「慶祝」美麗島事件40周年 施明德80歲生日開趴

2019-12-09 02:46

陸之駿爆柯文哲主張讓姚文智選到底 柯：誰在放消息

2019-12-09 11:29

鄭文燦爆兩人深夜私約 侯友宜讚鄭身材「雄壯威武」

2019-12-09 14:05

藍營揭楊蕙如閨密喬事團成員 指蘇嘉全是立院門神

2019-12-09 11:11

影／朱出任韓競總主委 李佳芬：真的啊？謝謝朱市長

2019-12-09 01:21

陳玉珍落淚：身體不適 送到哪裡是醫院決定

2019-12-09 13:08

影／曾花3百萬雇「卡神」？ 陳其邁秒怒：誰說的？

2019-12-09 15:45

韓國瑜籲2020投2號：再過瞎子摸象日子 寶島也會變鬼島

2019-12-09 16:20

新北「戰袍」造勢 韓國瑜：看見團結未來 要打漂亮勝仗

2019-12-09 00:31

推女警惹議 陳宜民：情急下做出不適當動作

2019-12-08 22:41

立院委員會下周排滿考察 黃國昌批：已實質休會

2019-12-08 20:29

朱立倫掌競總 與韓國瑜、張善政「鑽石三角」成形

2019-12-08 23:51

館長喊支持 修圖讓蔡英文抱「館長貓」

2019-12-09 13:13

扁批新潮流 整碗拿去看不下去

2019-12-09 00:23

綠撇與楊蕙如關係 郝龍斌：票投蔡英文等於挺網軍殺人

2019-12-09 00:31

韓國瑜：這4年苦茫翻亂 台灣人不該這麼窩囊

2019-12-08 20:40

【重磅快評】韓國瑜幕僚喊口號沒必要 陳朝建說了算？

2019-12-09 17:00

引述「女警不懂平庸的邪惡」 網酸陳宜民：一碼歸一碼

2019-12-09 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top