姚嘉文回顧美麗島 改選修憲犯禁忌

美麗島40周年紀念活動大合照，照片中人為已故黃信介。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 美麗島事件來龍去脈，姚嘉文說分明。美麗島事件9日舉行40周年紀念，受難者姚嘉文解說其發生的歷史背景，是因為國民黨政府不肯揚棄大中國思想，導致台灣人民參政權被壓縮，在高雄發生激烈衝突，政府逮人，但在法庭上卻避談發生的原因。受難者楊青矗更呼籲蔡賴趕快建立台灣國。

姚：戳破大中國幻象

總統府資政姚嘉文表示，要了解美麗島事件的意義，就要了解當時的國內外情勢，當時統治台灣的國民黨，還抱持著大中國思想，台灣人民只能享受少部分權利，這體現在國會內，國會90%以上都是中國過來的人。1971年聯合國通過中國代表權法案，以及1979年美國決定與中國建交後，國民黨政府的立場就搖搖欲墜。

「所以其實最可憐的是國民黨！」姚嘉文指出，美麗島當時提出3個主張，希望台灣不要再執著於虛幻的大中國，第1解除戒嚴，第2國會全面改選，第3修改憲法。為什麼會被說是叛亂？因為主張「台澎金馬」，就被認為是分裂國土，因為國家要包括外蒙古、新疆、西藏，敢主張以台澎金馬為選區選出國會，在當時就是叛亂。

姚：正視美麗島運動

「這個說法沒有人聽得下去，國民黨自己講也很心虛。」姚嘉文說，各位可以注意到，美麗島審判不談這些問題，對外只宣稱是「暴民」，打軍人、打憲兵，不談美麗島為何是叛亂？尤其那時已經宣布要公開審判，美國國務院也說只算妨礙社會秩序。現在很多政府檔案都寫「高雄事件」，其實高雄事件只是美麗島運動的一小部分。

「美麗島事件是有組織、有訴求的行動，不只是高雄，基隆、台中、屏東、台南都有活動。」姚嘉文說，所以才發生力量，從黨外到民進黨時代，慢慢把台灣推進到今天的樣子。

楊青矗：台灣建國

前台北縣長、美麗島辯護律師尤清表示，40年前冒著生命危險反抗當時的戒嚴惡法，國會改選運動掀開政權假面具，後美麗島世代組黨延續對抗不公不義，造就了2000年的政黨輪替。美麗島的轉型指標精神，就是希望能以台灣的名字走上國際政治舞台。同樣希望明年能更盛大舉辦紀念活動，對受難家屬表達最高的敬意。

【更多精采內容，詳見 】