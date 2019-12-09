美麗島40周年 陳菊感恩人性光輝

受難者代表陳菊（中）感恩台灣人性光輝，不害怕挺身而出捍衛民主人權。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 美麗島40周年，黨外前輩雲集齊紀念！民進黨9日於圓山飯店紀念美麗島40周年，黨主席卓榮泰推崇美麗島「不怕抓、不怕關、不怕死」的精神，並向民主前輩深深90度鞠躬。受難者代表陳菊感恩台灣人性光輝，不害怕挺身而出捍衛民主人權。當年事件主角之一施明德則未到場。

菊：勇敢的台灣人

總統府祕書長陳菊表示，40年前美麗島事件軍法審判，用的是《懲治叛亂條例》第2條第1款「唯一死刑」，那時候自己29歲。今天看到無數台灣人對民主人權的堅持跟追求，有許多應該出席的朋友沒出席，希望明年41周年能集合更多昔年同伴來盛大紀念。

「那樣驚嚇恐怖的時代，我們都經歷過了，現在還有什麼問題不能討論磨合的？」陳菊說，要是當年沒有辯護律師團挺身而出，今天台灣社會會覺得很遺憾。所幸台灣人這樣的精神很多，不害怕當年的氣氛，願意站出來為美麗島事件辯護，感謝這些律師。

菊：勇敢堅強台灣

「在美麗島事件被抓走，不是丟臉的事情，大家願意為台灣打拚，這樣的勇敢讓台灣社會堅強。」陳菊回憶，當年12月13日大逮捕時，跟施明德、艾琳達、呂秀蓮住在義光教會樓頂，隱約知道施明德沒被當場逮捕，那時台灣社會風聲鶴唳，充滿恐怖氛圍，如果當時沒人出來救援施明德，台灣這段歷史不知道該怎麼寫？

陳菊說，「最後，感謝大家記得美麗島事件，但美麗島事件只是一個開始，台灣未來的挑戰還很多，大家要一起加油。」

賴：不能讓歷史重演

民進黨副總統候選人賴清德表示，1979年12月10日世界人權日，許多英雄好漢聚集爭取自由人權，但受到國民黨的打壓、逮捕。施明德前主席等人受到審判，蘇貞昌前院長等人擔任律師團，充分展現出美麗島的精神，影響到當時的社會甚至下一代。再度執政後成立國家人權博物館，開放政治檔案，不能讓228、白色恐怖在台灣再次發生。

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