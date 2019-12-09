親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

紐西蘭「白島火山」突襲爆發：旅行團5死27失聯

指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴

美麗島40周年 陳菊感恩人性光輝

2019-12-09 18:10台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

受難者代表陳菊（中）感恩台灣人性光輝，不害怕挺身而出捍衛民主人權。（photo ...
受難者代表陳菊（中）感恩台灣人性光輝，不害怕挺身而出捍衛民主人權。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
分享
美麗島40周年，黨外前輩雲集齊紀念！民進黨9日於圓山飯店紀念美麗島40周年，黨主席卓榮泰推崇美麗島「不怕抓、不怕關、不怕死」的精神，並向民主前輩深深90度鞠躬。受難者代表陳菊感恩台灣人性光輝，不害怕挺身而出捍衛民主人權。當年事件主角之一施明德則未到場。

菊：勇敢的台灣人

總統府祕書長陳菊表示，40年前美麗島事件軍法審判，用的是《懲治叛亂條例》第2條第1款「唯一死刑」，那時候自己29歲。今天看到無數台灣人對民主人權的堅持跟追求，有許多應該出席的朋友沒出席，希望明年41周年能集合更多昔年同伴來盛大紀念。

「那樣驚嚇恐怖的時代，我們都經歷過了，現在還有什麼問題不能討論磨合的？」陳菊說，要是當年沒有辯護律師團挺身而出，今天台灣社會會覺得很遺憾。所幸台灣人這樣的精神很多，不害怕當年的氣氛，願意站出來為美麗島事件辯護，感謝這些律師。

菊：勇敢堅強台灣

「在美麗島事件被抓走，不是丟臉的事情，大家願意為台灣打拚，這樣的勇敢讓台灣社會堅強。」陳菊回憶，當年12月13日大逮捕時，跟施明德、艾琳達、呂秀蓮住在義光教會樓頂，隱約知道施明德沒被當場逮捕，那時台灣社會風聲鶴唳，充滿恐怖氛圍，如果當時沒人出來救援施明德，台灣這段歷史不知道該怎麼寫？

陳菊說，「最後，感謝大家記得美麗島事件，但美麗島事件只是一個開始，台灣未來的挑戰還很多，大家要一起加油。」

賴：不能讓歷史重演

民進黨副總統候選人賴清德表示，1979年12月10日世界人權日，許多英雄好漢聚集爭取自由人權，但受到國民黨的打壓、逮捕。施明德前主席等人受到審判，蘇貞昌前院長等人擔任律師團，充分展現出美麗島的精神，影響到當時的社會甚至下一代。再度執政後成立國家人權博物館，開放政治檔案，不能讓228、白色恐怖在台灣再次發生。

【更多精采內容，詳見

美麗島事件陳菊人權

延伸閱讀

美麗島40週年 受難者辯護律師憶當年談今日挑...

紀念美麗島 綠：大選是台灣民主真正考驗

美麗島事件40週年 施明德「慶祝」 陳菊憂心...

美麗島40周年 陳菊：若沒人救援 台灣歷史不...

相關新聞

影／民眾黨戰力增!學姐辭職拚選戰 另推雙代言最潮小物

2019-12-09 18:25

姚嘉文回顧美麗島 改選修憲犯禁忌

2019-12-09 18:09

再遭質疑政治獻金 馬辦：絕對禁得起檢驗

2019-12-09 16:23

連老天都知道？羅智強：蔡英文抽3號、辯論靠3立

2019-12-09 14:59

中選會：網謠傳偏綠人員監票 惡意造假究責到底

2019-12-09 14:39

鄭文燦爆兩人深夜私約 侯友宜讚鄭身材「雄壯威武」

2019-12-09 14:05

紀念美麗島 綠：大選是台灣民主真正考驗

2019-12-09 14:02

楊青矗：蔡英文要聽副總統的話

2019-12-09 14:01

質疑馬英九接受中共政協委員資助 台聯籲國安高層嚴查

2019-12-09 12:54

U值媒／美麗島事件40週年 施明德「慶祝」陳菊憂心

2019-12-09 12:38

藍要外交部召回謝長廷 勿讓納稅錢成害外交官買兇費

2019-12-09 12:11

美麗島受難者：叫蔡英文聽副總統的話 贊成台獨啦！

2019-12-09 12:05

美麗島40周年 呼籲社會大眾珍惜現今民主自由

2019-12-09 11:38

陸之駿爆柯文哲主張讓姚文智選到底 柯：誰在放消息

2019-12-09 11:29

藍營揭楊蕙如閨密喬事團成員 指蘇嘉全是立院門神

2019-12-09 11:11

影／通緝犯基本資訊殘缺 黃國昌：反貪腐淪為笑話

2019-12-09 11:02

美麗島40周年 陳菊：若沒人救援 台灣歷史不知要怎麼寫

2019-12-09 11:02

美麗島40周年 賴清德：大家更加要團結守護民主

2019-12-09 10:42

孫大千質疑 綠網路團隊長期以民間公司承包政府標案

2019-12-09 08:24

「慶祝」美麗島事件40周年 施明德80歲生日開趴

2019-12-09 02:46

新聞眼／扁「四不」成虛設 執政黨失守

2019-12-09 00:21

12月21日罷韓、挺韓遊行 最近距3.8公里

2019-12-09 00:06

批吳斯懷損台灣尊嚴 賴清德：要愛護自己國家

2019-12-08 22:37

立院委員會下周排滿考察 黃國昌批：已實質休會

2019-12-08 20:29

台美交流緊密 林佳龍：推雙向轉機豁免

2019-12-08 19:29

藍委疑把警帽子碰掉 吳敦義：小意外

2019-12-08 12:35

民進黨譴責國民黨：如果是男警 你還敢推嗎？

2019-12-07 14:17

韓國瑜競辦申請21日遊行 挺韓罷韓同日高雄登場

2019-12-06 09:44

韓營今送辯論委託書到公視 小英委託三立辯論書就出現

2019-12-05 15:13

民進黨憑什麼連任？卓榮泰：憑韓國瑜是國民黨候選人

2019-12-05 11:18

謝龍介：韓國瑜與侯友宜已會面 北神探南菜販8日合體

2019-12-04 20:55

藍赴日抗議 代表處如臨大敵 謝長廷避而不見

2019-12-04 14:33

在韓國瑜看板旁酸掛尋人啟事 韓辦：不違法都尊重

2019-12-04 11:54

韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？

2019-12-04 10:13

扁指韓帶衰藍高雄立委選情 韓辦：很高興看到扁手不抖

2019-12-03 14:40

高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術！

2019-12-03 13:10

影／大選民調差距史上最大 蔡英文：好時就多加油

2019-12-03 11:56

顧問團竟聘到綠營服務處主任 洪孟楷：若不願意可收回

2019-12-03 10:14
看更多

熱門文章

卡神跌落神壇！封神路步步算計…這下全曝光

2019-12-09 08:00

陳宜民涉推女警 國民黨副發言人：她貌似路人甲怪阿姨

2019-12-09 14:20

影／色情合成圖流出 韓國瑜批選舉變得不入流、下三濫

2019-12-09 16:23

孫大千質疑 綠網路團隊長期以民間公司承包政府標案

2019-12-09 08:24

韓國瑜抽號次也搞雙標？ 黃暐瀚：別人孩子放屁腸子爛？

2019-12-09 15:21

韓營聲明：辯論中立性 不接受蔡英文片面指定綠媒主辦

2019-12-09 08:09

總統大選抽籤 宋楚瑜1號、韓國瑜2號、蔡英文3號

2019-12-09 10:09

「到處遇下跪民眾、痛哭婦女」李佳芬：我被黑成最愛干政的夫人

2019-12-09 00:36

藍營用不好青年軍？ 因為漏學了綠營這個關鍵

2019-12-09 09:00

侯友宜穿「雙H」外套挺韓國瑜 1件要價逾1.6萬元

2019-12-09 15:53

硬塞陳玉珍的手夾門縫 羅文嘉：黃昭順比較壞

2019-12-09 09:33

想消滅親民黨？柯文哲：別把自然發生事情算在我頭上

2019-12-09 11:33

1221高雄大遊行 謝龍介：人數絕對會讓大家嚇一跳

2019-12-09 10:38

影／驚見江啟臣與韓國瑜合照看板 林佳龍：韓還有票嗎？

2019-12-08 21:42

「英德配」抽中三號 賴清德：我與韓國瑜截然不同

2019-12-09 10:33

五楊高架延伸頭份 挨批欠缺國土規畫

2019-12-09 00:11

陸軍輕戰維保超高貴 立委揭離譜內幕擋下高額維保費用

2019-12-09 10:57

蔡英文、蘇貞昌不請假 韓營統計有四成行程在拜廟

2019-12-09 11:56

蔡英文辯論只找三立？蔡營回嗆「罔顧事實、刻意扭曲」

2019-12-09 11:25

影／楊蕙如案撼選情？扁：民進黨贏一、兩百萬總統票沒問題

2019-12-08 18:34

大選拚空戰 蔡英文嚴謹節奏快、韓國瑜帶不動風向

2019-12-09 12:32

陳宜民：對女警做出不適當動作 謙卑接受批評

2019-12-08 21:48

接韓國瑜競選主委籲團結 朱立倫：大家不要再爭什麼粉

2019-12-08 21:04

「慶祝」美麗島事件40周年 施明德80歲生日開趴

2019-12-09 02:46

陸之駿爆柯文哲主張讓姚文智選到底 柯：誰在放消息

2019-12-09 11:29

鄭文燦爆兩人深夜私約 侯友宜讚鄭身材「雄壯威武」

2019-12-09 14:05

藍營揭楊蕙如閨密喬事團成員 指蘇嘉全是立院門神

2019-12-09 11:11

影／朱出任韓競總主委 李佳芬：真的啊？謝謝朱市長

2019-12-09 01:21

陳玉珍落淚：身體不適 送到哪裡是醫院決定

2019-12-09 13:08

影／曾花3百萬雇「卡神」？ 陳其邁秒怒：誰說的？

2019-12-09 15:45

新北「戰袍」造勢 韓國瑜：看見團結未來 要打漂亮勝仗

2019-12-09 00:31

韓國瑜籲2020投2號：再過瞎子摸象日子 寶島也會變鬼島

2019-12-09 16:20

推女警惹議 陳宜民：情急下做出不適當動作

2019-12-08 22:41

立院委員會下周排滿考察 黃國昌批：已實質休會

2019-12-08 20:29

朱立倫掌競總 與韓國瑜、張善政「鑽石三角」成形

2019-12-08 23:51

館長喊支持 修圖讓蔡英文抱「館長貓」

2019-12-09 13:13

扁批新潮流 整碗拿去看不下去

2019-12-09 00:23

綠撇與楊蕙如關係 郝龍斌：票投蔡英文等於挺網軍殺人

2019-12-09 00:31

韓國瑜：這4年苦茫翻亂 台灣人不該這麼窩囊

2019-12-08 20:40

藍營總統抽號次喊口號遭制止 中選會：不得造勢

2019-12-09 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top