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再遭質疑政治獻金 馬辦：絕對禁得起檢驗

2019-12-09 16:23聯合報 記者鄭媁／即時報導

前總統馬英九遭質疑接受中共全國政協委員許智明政治獻金資助總統選舉。馬英九辦公室今回應重申，馬英九所收受政治獻金，均依法據實向監察院申報，屬於政府公開資訊；任內的接見也都有紀錄在案，從未涉違法情事。

馬辦指出，相關問題都已說明清楚，民進黨秘書長羅文嘉與立委還對此繼續腦補，大陣仗召開選戰級的記者會，把自由時報導的內容再講一遍，有何意義？難道現在是馬英九在選舉嗎？抹紅一遍無效就再三抹紅，還不膩？低劣的伎倆早就被看民眾破手腳。

馬辦指出，民進黨每到選舉就利用中共來恐嚇臺灣民眾，從修國安五法、中共代理人法，到近日反滲透法倉促修法，都是抹紅對手、打擊異己的一貫手段。馬總統執政八年期間，兩岸和平、國家主權穩固，事實已經證明，民進黨所誣指的賣台、滲透等問題從不存在，荒謬的指控不攻自破。

馬辦表示，民進黨立委李俊俋自己都在記者會上說，查不到馬英九有羅文山捐贈的政治獻金，卻又要他們說清楚有沒有收到羅文山的政治獻金，根本是邏輯錯亂、不知所云，「李委員您知道自己在說什麼嗎？」

馬辦強調，民進黨舉羅文山的案子，以合理化反滲透惡法，更是可笑。此案即已證明，現有的政治獻金法等法律，對於需要防範的不法行為，都已經有詳細規定，根本不需要再另立反滲透惡法。對於民進黨一再炒作見了哪些有所謂政協背景的人，馬辦呼籲，若真的認為此事非同小可，就不要在10年前的陳年往事上糾結，先徹查清楚內政部長徐國勇，近期為何接見大陸政協委員管浩鳴，是不是已被滲透？

馬辦再次聲明，馬英九的政治獻金早經司法單位嚴格檢視，絕對禁得檢驗，外界若有質疑，歡迎檢舉告發。對於無端造謠誹謗者，馬前總統也絕不寬貸。請民進黨不要再浪費社會資源與大家的時間，大張旗鼓開記者會， 與其抹紅指控不存在的滲透，不如先揪出擾亂社會秩序、害死人命的網軍還比較實在。

民進黨政治獻金馬英九

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