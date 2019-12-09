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與侯市長有約蹲跪空照圖解說 陳根德為龜山人請命

2019-12-09 15:22聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

國民黨桃園市第一選區立委參選人陳根德今天在臉書透露日前與新北市長侯友宜碰面，「與市長有約」為龜山人請命，討論桃園、新北市交界衍生問題，陳根德今天下午表示，桃園市龜山區大坪頂、迴龍地區與新北市交界產生的汙水處理、交通問題，桃園市府沒有解決，他去拜託侯市長討論幫助，侯友宜承諾只要有利新北、桃園市民是好的事、能做的事，願意全力協助配合解決。

陳根德「與市長有約」為龜山人請命，他上週五攜帶桃園、新北市交界的大型空照圖與侯友宜見面溝通，為讓侯友宜了解龜山與新北鄰近區域的問題，陳根德蹲跪在大型空照圖上詳細說明，他表示，龜山大坪頂與迴龍地區，分別與新北林口、新莊、樹林、鶯歌接壤，共同生活圈、卻分屬不同行政轄區，相互產生的汙水處理、林口交流道塞車交通問題，迴龍市民住在桃園、生活圈在新北市，敬老卡點數、市民卡可否使用等問題，透過「跨境治理」，希望侯市長協助新北與桃園合作需共創居民共同生活圈。

他說，感謝侯市長百忙接見，他向侯市長深入分析問題，侯市長當場要求新北市交通局官員充分溝通了解，侯市長表示「我們心中沒有藍綠，只有人民」，更表達自己也是半個桃園人，跟鄭文燦市長溝通愉快，無論汙水與交通、行政區合併，他都會站在人民的利益考量，只要有利新北、桃園百姓的好事，新北願意全力協助配合。

國民黨桃園市第一選區立委參選人陳根德（左）與新北市長侯友宜（右）「與市長有約」，...
國民黨桃園市第一選區立委參選人陳根德（左）與新北市長侯友宜（右）「與市長有約」，蹲跪空照圖說明為龜山人請命。圖／陳根德提供
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國民黨桃園市第一選區立委參選人陳根德（左）與新北市長侯友宜（右）「與市長有約」，...
國民黨桃園市第一選區立委參選人陳根德（左）與新北市長侯友宜（右）「與市長有約」，蹲跪空照圖說明為龜山人請命。圖／陳根德提供
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國民黨桃園市第一選區立委參選人陳根德（左）與新北市長侯友宜（右）「與市長有約」，...
國民黨桃園市第一選區立委參選人陳根德（左）與新北市長侯友宜（右）「與市長有約」，為龜山人請命。圖／陳根德提供
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2020選舉2020選舉桃園市立委侯友宜

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