連老天都知道？羅智強：蔡英文抽3號、辯論靠3立

關於總統大選辦論會的紛爭，羅智強在臉書PO出KUSO的合成圖片表達求。圖／取自羅智強臉書 分享 facebook 國民黨籍台北市議員羅智強在臉書上發表有關總統大選辯論會的聲明，指蔡英文總統破壞辯論慣例，一直拒絕與韓國瑜辯論，蔡英文總統連任辦公室回應羅的說法是令人遺憾的不實指控，應適可而止；在號次抽籤中，蔡英文抽中3號，羅智強指為黑色幽默，看來連老天都知道，蔡總統「執政靠網軍，辯論靠3立」。

蔡辦發言人阮昭雄今天回應羅智強的聲明，指歷來合辦總統大選辯論會的媒體，各種立場皆有，總統均表示尊重，從未異議，更從未以此作為拒絕辯論的藉口」；羅智強則指蔡英文不知道是自己失憶，還是藐視台灣人民的記憶力，在2015年12月4日，蔡英文就質疑辯論主辦單位的公正性，她說：「公共電視約集協調會的過程之粗糙，形同按照朱立倫競選總部的節奏在走；而4報1社當中的中央社的公正性，更早為社會質疑。」

羅智強說，四年前，蔡英文連公視、中央社的公正性都質疑，四年後卻硬要由三立舉辦辯論。三立跟公視，誰比較中立，台灣人民心中自有一把尺，蔡英文也勢必被歷史刻印，「唯一不敢在公平場合與對手辯論」的質疑。

不少網友直羅智強太有才了，指蔡總統之所以選擇三立，是因為沒在三立舉行會原形畢露，別再刁難他們了，也有人說，大概三立的讀稿機設備比較先進完善吧，只能這樣推測了。更有人質疑上次是三立舉辦，這次三立沒資格再辦，難道台灣只剩三立一家媒體嗎？