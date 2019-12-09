訪美收到僑胞信 內容讓葉元之直呼感動

陪同國民黨總統候選人韓國瑜妻子訪美的新北市議員葉元之，在紐約收到一封僑胞信，僑胞信中表示自己工作很忙，但因有感2020選舉太重要，百忙之中仍抽空一天飛回台灣投票，讓葉元之看了直呼感動，呼籲台灣民眾更要踴躍投票。

葉元之中午開直播，跟網友聊天互動，並分享一封僑胞的信，他說，紐約僑胞很熱情，讓人很感動，他去上廁所時，有個僑胞塞了兩封信給他，一封給李佳芬、一封要給他，他把給他的信打開來看，覺得非常感動。

葉元之展示僑胞寫的信，僑胞寫說，他們是一群默默在海外支持韓國瑜的人，很多朋友已回台全力支持韓，但他因工作關係，在銀行業工作1月份很忙，本來沒時間投票，但深思熟慮後，覺得2020這票太重要，因此請假一天回台投票。

僑胞還在信中附上影印的彩色機票，顯示班機1月10日紐約凌晨飛回台灣，台灣時間11日早上10點多抵達，當天投完票後，12日再搭機趕回紐約上班。

葉元之說，紐約一趟飛回台要坐十幾小時的飛機，來回至少20多小時，但即使如此，工作再忙，但還是要特別飛回台灣支持韓國瑜，讓他非常感動，這就是僑胞關心國家未來的熱忱；在台灣人的人，更一定要去投票、甚至要拉票。

葉元之說，僑胞長期旅居海外，但很支持中華民國，他認為僑胞都很希望講到自己來自中華民國能很驕傲，並認為民進黨這幾年做的很差，邦交一直斷，感到很難過，大家有一種熱忱，覺得在寫歷史，一起參與下架民進黨過程。

對有網友提到韓國瑜抽到2號，葉元之說，2號代表勝利，有網友統計這幾年號次跟當選的關係，發現抽到2號當選機率高，尤其是國民黨的，像馬英九2次大選都抽到2號，他自己去年選舉也是2號、侯友宜也是2號，抽到2號是好兆頭，且2號最好比，每個人都會比勝利手勢。