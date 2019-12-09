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楊青矗：蔡英文要聽副總統的話

2019-12-09 14:01聯合晚報 記者賴于榛／台北報導

2020大選倒數一個多月，民進黨今在圓山大飯店舉辦美麗島40週年紀念活動，出席者都不忘感念當初美麗島事件受刑人、辯護律師及支持者的勇敢，不過當年「美麗島」雜誌社高雄服務處主任、美麗島事件受難者楊青矗致詞時義憤填膺地說，台灣民主運動進行了40多年，但還沒有進行建國的準備運動，呼籲蔡英文總統支持台獨，「叫蔡英文聽副總統的話，贊成台獨啦！」

楊青矗上台時說，美麗島事件那麼久，大家一直唱有一天要出頭天，但卻始終沒有做建國準備，大聲疾呼台灣國建國準備該開始了，台灣要做台灣國主人。

美麗島事件台獨蔡英文民進黨

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