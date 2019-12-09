紀念美麗島 綠：大選是台灣民主真正考驗

總統府祕書長陳菊（前排左四）、民進黨主席卓榮泰（前排右三）、民進黨前主席許信良（前排左三）、黃信介胞弟黃天福（前排右二）上午出席在台北圓山飯店舉行的美麗島40周年紀念活動，與會嘉賓一同獻花祈禱並互相擁抱。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

2020大選倒數一個多月，民進黨今天在圓山大飯店舉辦美麗島40週年紀念活動，也不忘提醒即將到來的選舉是台灣民主真正考驗。

民進黨前主席許信良表示，若選後出現不能自主的總統與政府，這樣40年前的美麗島事件就不再是光榮，而是歷史的荒謬，一切奮鬥都只會成為不堪回首的歷史記憶。

總統府祕書長陳菊、民進黨副總統候選人賴清德、民進黨主席卓榮泰與當年受難者，出席美麗島40週年紀念活動，現場播放台灣民主運動先鋒黃信介的紀錄影片。

陳菊說，當時如果沒有人敢出來救援，台灣歷史不知道要怎麼寫，感謝大家記得美麗島事件，不過這只是一個開始，台灣仍要努力。

賴清德不忘宣傳民進黨政績，他說，當年的美麗黨受刑人、辯護律師們後來從黨外到創黨，在野到執政持續努力，前總統陳水扁當選後，帶領政府推動台灣本土教育，蔡英文總統雖是民進黨第二次執政，但獲得首次國會過半，任內就推動轉型正義，將白色恐怖、228事件被不當對待的受刑人有罪判決撤銷，成立國家人權博物館，通過政治檔案條例，把歷史事實要公布給社會知道。

賴清德呼籲，「美麗島事件40年後，有兩個認知」，除了充分感恩那個年代任何一個打拚的人，第二則是要更加珍惜好不容易打拚來的民主，特別是中國步步進逼打壓，香港事件越來越嚴重，大家要更加團結在一起，守護民主。