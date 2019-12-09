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藍要外交部召回謝長廷 勿讓納稅錢成害外交官買兇費

2019-12-09 12:11聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨副總統候選人張善政上午也舉行記者會，要求外交部立刻要求駐日代表謝長廷回台，...
國民黨副總統候選人張善政上午也舉行記者會，要求外交部立刻要求駐日代表謝長廷回台，向立法院報告。
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國民黨今早發出新聞稿，要求蔡政府、外交部查明不法網軍害死外交官始末，以及相關網軍經費來源等違法舞弊情事。國民黨副總統候選人張善政上午也舉行記者會，要求外交部立刻要求駐日代表謝長廷回台，向立法院報告。

張善政上午與前外交部長歐鴻鍊、前駐紐大使介文汲共同舉行記者會。歐鴻鍊與已故駐大阪辦事處處長蘇啟誠是姻親，他也痛心外交部損失一個優秀外交官。他認為這件事情楊蕙如有責，外交部根據假消息就要懲處，造成一個責任心很強的外交官很大的壓力，也有責任，但最該譴責的是謝長廷，謝長廷在事件中切割責任方式荒謬，立法院要求他返國備詢，謝置之不理，現在依舊是駐日代表；外交部沒有命令謝長廷返台，不尊重立法院。

張善政也邀要求外交部立刻命令謝長廷回台，向立法院報告。立院叫不動，外交部總可以下令吧。如果外交部再不下令，顯示外交部長無法管理駐外代表，難道是因為謝長廷曾任行政院長、輩分高，外交部管不動嗎？

國民黨中央上午也發出新聞稿，文傳會副發言人黃心華呼籲蔡英文總統及外交部，儘速嚴查當時為何在未釐清訊息狀況下，平白讓優秀外交官遭受內部檢討壓力，蒙受不平之冤而結束生命，若蔡政府持續放任網軍資金的來源、違反補助上限及放任核銷過程的違法亂紀、綠營民代公開自爆與卡神有對價關係等不堪行為，等同讓全民納稅錢成為加害外交官、打擊民進黨政敵的買兇費，全體國人無法忍受之事。用真相還給已故的蘇啟程一個公道。

黃心華也提到，國民黨黨立委於上週五正式透過國會聯絡人安排，依職權前往外交部拜會，竟遭到強關部會大門造成人員受傷、外交部竟出動大批保警強烈對峙的狀況。當時，與陳宜民對立「女士」並未著員警制服。頭戴紐西蘭便帽，貌似路人甲或怪阿姨。且採取貼身緊迫拍攝，在現場混亂情況下，陳宜民一時氣憤以肢體動作驅趕該不明女士近身騷擾，陳宜民事後已公開抱歉。

至於國民黨人士赴台大醫院探視受傷的立委陳玉珍，乃人之常情，過去蔡英文、柯建銘、張花冠、管媽等數不清的綠營政治人物皆同樣前往探病。本次若造成台大醫院工會困擾，本黨表達歉意，惟請台大醫院工會督促落實探病規範，並對各政黨一視同仁，不要因人設事，本黨日後將配合辦理。

外交部謝長廷張善政網軍

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