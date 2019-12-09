美麗島受難者：叫蔡英文聽副總統的話 贊成台獨啦！

2020大選倒數一個多月，民進黨今在圓山大飯店舉辦美麗島40週年紀念活動，出席者都不忘感念當初美麗島事件受刑人、辯護律師及支持者的勇敢，不過總統府秘書長陳菊感慨部分當年一起奮鬥的同伴，今天缺席紀念活動；也有當年「美麗島」雜誌社高雄服務處主任、美麗島事件受難者楊青矗致詞時義憤填膺地說，台灣民主運動進行了40多年，但還沒有進行建國的準備運動，呼籲蔡英文總統支持台獨，「叫蔡英文聽副總統的話，贊成台獨啦！」

楊青矗上台時就說，美麗島事件那麼久，大家一直唱有一天要出頭天，但卻始終沒有做建國準備，大聲疾呼台灣國建國準備該開始了，台灣要做台灣國主人，大選將至，雖然尊重國民黨要選中華民國總統，我鍋應該要選的是台灣國的總統，台灣是國不是省。

對於蔡賴配搭配競選連任，楊青矗則說，這次蔡英文改變很多，邀請先前曾大聲喊出主張台灣獨立的賴清德，因此這次要支持蔡英文當選，畢竟賴清德支持台獨，蔡英文也是支持台獨啦，不再安於現狀，「叫蔡英文聽副總統的話，贊成台獨啦！」