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美麗島40周年 呼籲社會大眾珍惜現今民主自由

2019-12-09 11:38攝影中心 記者林伯東／即時報導

民進黨主席卓榮泰、民進黨副總統候選人賴清德、總統府祕書長陳菊上午出席美麗島40周年紀念活動，不僅是為了紀念民主前輩對台灣從威權邁向民主的貢獻，也要呼籲社會大眾珍惜現今民主自由得來不易。

民進黨副總統候選人賴清德上午出席在台北圓山飯店舉行的美麗島40周年紀念活動。記者...
民進黨副總統候選人賴清德上午出席在台北圓山飯店舉行的美麗島40周年紀念活動。記者林伯東／攝影
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總統府祕書長陳菊（前排左三）、民進黨主席卓榮泰（前排右三）、民進黨前主席許信良（...
總統府祕書長陳菊（前排左三）、民進黨主席卓榮泰（前排右三）、民進黨前主席許信良（前排左二）、黃信介胞弟黃天福（前排右二）上午出席在台北圓山飯店舉行的美麗島40周年紀念活動，與會嘉賓一同獻花祈禱。記者林伯東／攝影
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民進黨陳菊卓榮泰美麗島事件賴清德

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