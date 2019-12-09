陸之駿爆柯文哲主張讓姚文智選到底 柯：誰在放消息

2020大選激烈，網路專欄作家陸之駿在臉書上爆料，指2018年，民進黨洪耀福、林錫耀、陳明文、黃承國在木柵「密會」台北市長柯文哲那天，民進黨方面的底線是，只要柯提出要求，不惜勸退姚文智以打倒丁守中，但柯文哲非但沒有提出要求，反而滔滔不絕表達希望姚文智選到底，聲稱這樣才有理他爭取藍營選票。

陸之駿還說，蔡英文總統一直都很愛護柯文哲，但這場會談結果當然就是姚文智選到底，但柯文哲卻回過頭怪蔡英文最後一星期力挺姚文智；此外，陸之駿還提到，韓國瑜南下選高雄市長之初，聲勢低迷，結果卻在短時間內創造韓流，幫韓國瑜把網路聲量炒作起來的第一批「種子部隊」，據悉正是奉柯文哲口諭南下拔刀相助，作法自斃，韓流取代了柯P旋風。

對此，柯文哲今上午受訪時不願證實是否有提出要讓姚文智選到底，僅說，奇怪，當天開會就那幾個人，自己又沒有出來講，所以是誰出來放消息。

柯文哲表示，自己講話一直都直來直往，但他們講話都繞來繞去，自己也聽不懂他們想幹什麼。

媒體追問，所以到底有沒有這麼說？柯文哲表示，是這樣子講的嗎？除非有錄音、影像，不然事隔兩年，各說各話；且怎麼會找一個完全無關的人講這件事情，陸之駿和當天與會的人一點關係也沒有，只記得他是民進黨前主席許信良的助理。

對於陸之駿提到蔡英文對柯愛護有加，柯文哲苦笑說，也許他們對愛護的定義，大家不太一樣。

柯文哲強調，這種事情，事過境遷，就不要說太多，也許他們當時也是一個試探吧，問問看到底要怎麼做。

柯文哲說，還是那句話，狗搖尾巴，後來是尾巴搖狗，後來尾巴自己掉到地上自己會搖，你們(指民進黨)2017年9月那種操縱媒體，把他打成那個樣子，現在又說要和合作，有問題的不是他，是你們自己都解釋不下去。

柯文哲表示，政治這種東西，做了以後要再矯正、彌補回來，很困難啦，你們把他抹紅這樣子，又說要和合作，恐怕到時後解釋不清的是你們。

至於是否有派種子部隊南下製造韓流？柯文哲笑說，這種就是「阿婆部會生牽拖隔壁」，韓流是你們民進黨執政不利，像是八二三水災、普悠瑪事件等，一連串加起來才造成韓流，現在韓流出現還怪他，說是他的網軍，「天啊，我要是有網軍 還會天天挨打？」