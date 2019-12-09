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陸之駿爆柯文哲主張讓姚文智選到底 柯：誰在放消息

2019-12-09 11:29聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

2020大選激烈，網路專欄作家陸之駿在臉書上爆料，指2018年，民進黨洪耀福、林錫耀、陳明文、黃承國在木柵「密會」台北市長柯文哲那天，民進黨方面的底線是，只要柯提出要求，不惜勸退姚文智以打倒丁守中，但柯文哲非但沒有提出要求，反而滔滔不絕表達希望姚文智選到底，聲稱這樣才有理他爭取藍營選票。

陸之駿還說，蔡英文總統一直都很愛護柯文哲，但這場會談結果當然就是姚文智選到底，但柯文哲卻回過頭怪蔡英文最後一星期力挺姚文智；此外，陸之駿還提到，韓國瑜南下選高雄市長之初，聲勢低迷，結果卻在短時間內創造韓流，幫韓國瑜把網路聲量炒作起來的第一批「種子部隊」，據悉正是奉柯文哲口諭南下拔刀相助，作法自斃，韓流取代了柯P旋風。

對此，柯文哲今上午受訪時不願證實是否有提出要讓姚文智選到底，僅說，奇怪，當天開會就那幾個人，自己又沒有出來講，所以是誰出來放消息。

柯文哲表示，自己講話一直都直來直往，但他們講話都繞來繞去，自己也聽不懂他們想幹什麼。

媒體追問，所以到底有沒有這麼說？柯文哲表示，是這樣子講的嗎？除非有錄音、影像，不然事隔兩年，各說各話；且怎麼會找一個完全無關的人講這件事情，陸之駿和當天與會的人一點關係也沒有，只記得他是民進黨前主席許信良的助理。

對於陸之駿提到蔡英文對柯愛護有加，柯文哲苦笑說，也許他們對愛護的定義，大家不太一樣。

柯文哲強調，這種事情，事過境遷，就不要說太多，也許他們當時也是一個試探吧，問問看到底要怎麼做。

柯文哲說，還是那句話，狗搖尾巴，後來是尾巴搖狗，後來尾巴自己掉到地上自己會搖，你們(指民進黨)2017年9月那種操縱媒體，把他打成那個樣子，現在又說要和合作，有問題的不是他，是你們自己都解釋不下去。

柯文哲表示，政治這種東西，做了以後要再矯正、彌補回來，很困難啦，你們把他抹紅這樣子，又說要和合作，恐怕到時後解釋不清的是你們。

至於是否有派種子部隊南下製造韓流？柯文哲笑說，這種就是「阿婆部會生牽拖隔壁」，韓流是你們民進黨執政不利，像是八二三水災、普悠瑪事件等，一連串加起來才造成韓流，現在韓流出現還怪他，說是他的網軍，「天啊，我要是有網軍 還會天天挨打？」

由於陸之駿在政黨傾向明顯挺綠黨，如今對外爆料，是否會覺得綠黨在打你，為了要爭取政黨票？對此，柯文哲說，其實何必去當小綠呢，政治上結局常常是變成人家的尾巴黨，不需要啦。

台北市長柯文哲今上午受訪時不願證實是否有提出要讓姚文智選到底，僅說，奇怪，當天開...
台北市長柯文哲今上午受訪時不願證實是否有提出要讓姚文智選到底，僅說，奇怪，當天開會就那幾個人，自己又沒有出來講，所以是誰出來放消息。圖／報系資料照
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柯文哲姚文智2020選舉

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