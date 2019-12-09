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藍營揭楊蕙如閨密喬事團成員 指蘇嘉全是立院門神

2019-12-09 11:11聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨立院黨團上午舉行「誰是卡神的立院門神？」記者會。圖／翻攝國民黨團臉書
國民黨立院黨團上午舉行「誰是卡神的立院門神？」記者會。圖／翻攝國民黨團臉書
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國民黨立院黨團上午舉行「誰是卡神的立院門神？」記者會，指出楊蕙如在爭取WTA網球公開賽時，立法院曾密集為楊蕙如開協調會，多次是立法院長蘇嘉全辦公室在主持，並直指蘇嘉全辦公室主任張嘉玲是楊蕙如閨密。

市議員游淑慧在記者會中指出，媒體在2016年曾報導，當時多場協調會，函請經濟部要求國營事業出錢贊助活動，當時經濟部提到，立委辦公室與院長辦公室都要國營與公股主導公司出錢贊助，此處所指的立委應該就是謝長廷子弟兵、高雄市立委管碧玲；她一開始以為院長是指行政院，後來才知是立法院長蘇嘉全辦公室。

游淑慧說，很早就有人向她檢舉張嘉玲的角色，只是她不知道張嘉玲後來在哪任職，只知道張嘉玲曾任謝長廷辦公室發言人、民進黨婦女部主任，原來現在藏在蘇嘉全院長辦公室當主任。她質疑楊蕙如有閨密喬事團，成員包括市議員顏聖冠已經獲得柯文哲市長辦公室主任蔡璧如公開點名，顏聖冠負責台北市補助案，中央是不是就是由張嘉玲出面召集。但張嘉玲只是主任、不是立委，要主持協調會必須有蘇嘉全同意。游淑慧提到，連泛公股事業都要求補助，究竟是活動好棒棒、還是靠山好大大。

國民黨立委柯志恩等人質疑，楊蕙如領取的補助在民進黨執政大幅增加，連交通部觀光局、台酒、台銀等也要補助，要求國營企業都要說清楚講明白。

國民黨立院黨團上午舉行「誰是卡神的立院門神？」記者會，質疑民進黨執政後，楊蕙如得...
國民黨立院黨團上午舉行「誰是卡神的立院門神？」記者會，質疑民進黨執政後，楊蕙如得到的補助比例大幅提升。圖片/國民黨團提供
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國民黨立院黨團上午舉行「誰是卡神的立院門神？」記者會，質疑卡神有神之閨蜜喬事團。...
國民黨立院黨團上午舉行「誰是卡神的立院門神？」記者會，質疑卡神有神之閨蜜喬事團。圖／台北市議員游淑慧提供
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國民黨立院黨團上午舉行「誰是卡神的立院門神？」記者會。圖片/國民黨團提供
國民黨立院黨團上午舉行「誰是卡神的立院門神？」記者會。圖片/國民黨團提供
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蘇嘉全楊蕙如游淑慧

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