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美麗島40周年 陳菊：若沒人救援 台灣歷史不知要怎麼寫

2019-12-09 11:02聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

總統府秘書長陳菊感謝當年一起奮鬥的同伴，雖然今天缺席紀念活動，但相信會用不同的方式繼續努力疼惜台灣，也感謝在那個恐怖的年代，仍有優秀律師站出來替美麗島辯護並與家屬溝通，讓受難者家屬肯定家人被抓走不是丟臉的事情，更感恩義光教會的協助。

陳菊說，當時如果沒有人敢出來救援，台灣歷史不知道要怎麼寫，台灣人在這個階段最讓人感動、無法忘懷，也感謝大家記得美麗島事件，不過這只是一個開始，台灣仍要繼續努力。

總統府資政姚嘉文則說，當時美麗島事件的受刑人被指稱是叛亂，原因是因為主張台澎金馬改選，被指稱是分裂國土是叛亂罪，但這說法沒有人聽得下去，國民黨自己也會心虛，所以當時對外政府都只說美麗島事件暴民打憲兵，很多政府檔案都寫高雄事件，不寫美麗島事件。

姚嘉文說，高雄事件只是美麗島事件的一部份，美麗島事件就是因為有組織有訴求才能化身力量，並在事件後慢慢把台灣推到現在的樣子。

民進黨前黨主席許信良則說，美麗島事件喚起台灣追求自主的意識跟決心，也讓民主成為台灣的必然，但今他心情沉重，因為台灣民主正面臨真正考驗，如果在即將到來的選舉，出現不能自主的總統跟政府，這樣40年前的美麗島事件就不再是光榮，而是歷史的荒謬，一切奮鬥都只會成為不堪回首的歷史記憶。

許信良說，現在比過去任何時刻都更需要台灣人民的智慧，守護好台灣的民主，美麗島才有更好的未來，美麗島事件才會成為代代相傳的歷史資產。

美麗島事件受難者楊青矗則要求，台灣國建國準備該開始了，台灣要做台灣國主人，尊重國民黨要選中華民國總統，但是應該要選的是台灣國的總統，台灣是國不是省。

對於蔡賴配成形，楊青矗說，這次蔡英文改變很多，邀請先前曾大聲喊出主張台灣獨立的賴清德，因此這次要支持蔡英文當選，賴清德支持台獨，蔡英文也是支持台獨啦，「叫蔡英文聽副總統的話，贊成台獨啦！」大家才會認同我們是台灣國的主人，還建議大家，名片上印台灣國台北市、高雄市，自己當台灣國的主人，不要只是一直唱有一天要出頭天。

總統府秘書長陳菊。本報資料照片
總統府秘書長陳菊。本報資料照片
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