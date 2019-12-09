美麗島40周年 賴清德：大家更加要團結守護民主

2020大選倒數一個多月，民進黨今在圓山大飯店舉辦美麗島40週年紀念活動。民進黨副總統候選人賴清德說，美麗島事件40年後應有兩個認知，一個是充分感恩那當時的受刑人、勇敢的年輕辯護律師，以及廣大相挺的台灣民眾，另外則是要更加珍惜好不容易打拚來的民主，特別是中國步步進逼打壓，香港事件越來越嚴重的此刻，大家更加要團結在一起，守護民主。

賴清德說，美國獨立宣言時就宣布生命權、自由權以及追求幸福的權利不可被剝奪，但很可惜在這宣言後將近兩百年左右的台灣卻發生228事件，接下來的白色恐怖讓很多人犧牲生命，不過我國依然英才輩出，很多有志者持續追求自由民主的人權的精神，也因為這樣1979年12月10日很多英雄好漢聚集在高雄訴求民主自由人權，要求政府解除戒嚴、應該要解除黨禁。

賴清德說，當時包括總統府秘書長陳菊、副總統呂秀蓮等人很多接受軍事審判，還有30人接受一般審判，還好有15個勇敢的少年律師站出來包括前總統陳水扁、駐日大使謝長廷、行政院長蘇貞昌等等在那個年代陪著美麗島勇敢面對，這起事件也完全反映美麗島精神，更影響後面的民主世代。

賴清德表示，當年的美麗黨受刑人、辯護律師們後來從黨外到創黨，在野到執政，前總統陳水扁帶領政府推動台灣本土教育，蔡英文總統雖是民進黨第二次執政，但獲得首次國會過半，任內就推動轉型正義，修法並成立促轉會，針對白色恐怖、228事件被不當對待的受刑人有罪判決撤銷，成立國家人權博物館，通過政治檔案條例，將那個年代的歷史事實要公布給社會知道。