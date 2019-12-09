孫大千質疑 綠網路團隊長期以民間公司承包政府標案

韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千（右）。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

韓國瑜競選總部副執行長孫大千在臉書貼文，質疑「楊蕙如案」的背後到底有什麼不可告人之事？把話說清楚真的有這麼困難嗎？

請民進黨的政治人物不要再顧左右而言他，坦白回答，第一，楊蕙如的網軍部隊究竟是不是蔡英文網路團隊的一部分？

第二，是誰要求楊蕙如，把謝長廷應該負起的政治責任，全部轉嫁到蘇啟誠的身上？第三，民進黨的網路、文宣、和民調團隊，是不是長期以民間公司的方式承包政府的標案？