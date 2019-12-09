「慶祝」美麗島事件40周年 施明德80歲生日開趴

發生於1979年12月10日的美麗島事件，明天滿40周年。民進黨今天上午在台北圓山大飯店舉辦紀念活動，副總統候選人賴清德及多位美麗島事件受難者、辯護律師都將與會；但當年事件總指揮、在軍法審判中被判刑最重的施明德，卻選擇以「私人化」的方式「慶祝」美麗島事件，將提前過80歲生日，與好友共飲，「笑傲一生！」

40年前發生在高雄的美麗島事件，對台灣民主發展具深遠影響。但對於民進黨人士，甚至許多美麗島受難者提到這個事件，仍流於「悲情」、「哭哭啼啼」，施明德頗不以為然。他曾表示，在二二八事件的歷史論述中，「我們大多只看到『冤魂論』，少有『英靈論』，台灣人的這種人格特質，在論述美麗島事件時，又借屍還魂」，「我知道，在國民黨鎮暴時期，一定有些人士無端受到株連，成為冤魂。但…確確實實還有許多反抗國民黨暴政的英魂！」

「一個國族，如果只有悲情，只有苦難的象徵，而沒有英靈的形象，我不相信會長存於世。」施明德認為，「冤魂論」也許在事件發生後，有利於黨外和民進黨人爭取社會同情，換來選票，卻是對歷史的不忠，「這種不忠的特質，將會使台灣人民因小失大，永遠擺脫不了被統治的命運」，「台灣人必須走出自居為歷史的棄婦、怨女、童養媳的角色，才有機會坦然歌舞於世界舞台」。

從年輕參與反對運動，施明德說「死神一直待在我身旁」。美麗島事件後被捕，他在軍法大審期間，被憲兵從押房押解到法庭，「我一路保持微笑，刻意將一隻手插入口袋中，一派輕鬆」，因為「反抗者，必須如此」！

「1979年12月10日這一天，命運之神説：『今天將是你的忌日。』第2天，死神鄙夷地：『你的生命從今天起跳。』驚濤駭浪中，竟過了40年…。」施明德在邀請好友的請柬中寫到，40年來，「有人被我的傲慢得罪了…。有人被我的堅持激怒了…。有人充滿妒心，有人滿是恨情，有人…。落日夕光中，我已啓動告別世界之旅…。」「我信仰了，我堅守了，我奉獻了。」

施明德在今年9月底曾發表「回眸─美麗島事件40周年感言」，提到自己一生的奮鬥與苦難，都獻祭給了兩大使命：第一，結束台灣的殖民統治，使台灣享有自由。第二，反對極權、獨裁、貪腐的不義政權，為台灣人民爭人權。

「3度迎向死刑的槍口，身歷四分之一世紀苦牢的絕境煎熬，苦難沒有挫我志，誘惑未汙其身，我心已被公義是非占據，全無帝王將相黨派駕臨之處；」施明德說，「我的生命已活到不需要偽謙恭，我也不屑接地氣去媚俗討好。」