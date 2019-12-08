親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

反送中／遊行群眾抵中環與港警對峙 高院大門起火燃燒

美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

接韓國瑜競選主委籲團結 朱立倫：大家不要再爭什麼粉

2019-12-08 21:04聯合報 記者鄭媁／台北即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜今宣布由新北市前市長朱立倫接任全國競選總部主委。朱立倫晚間在臉書直播，表示為了讓中華民國重新站起來，必須由有經驗、有團隊的國民黨重返執政，希望大家給國民黨一些鼓勵，大家真的非常認真、努力，他能做的有限，但希望盡最大努力，讓朋友愈來愈多、敵人愈來愈少。

朱立倫最近化身「綜藝咖」，為區域立委各式輔選。朱立倫說，他不是為綜藝而綜藝，是希望能成為好的助選員，「只要立委候選人有任何需要，我一定全力以赴。」在輔選過程中，有很多人加油、打氣，給他鼓勵。很多人對他說「辛苦了、委屈了」，每句話他都十分感動。

朱立倫說，他知道很多朋友對國民黨候選人有很多意見，對不分區名單有些不滿，從初選以來這些紛擾造成藍軍力量不斷消減，他從初選第一天就說「莫忘初衷、團結勝利」，希望大家放下小我，沒有人可以自私自利，大我是指中華民國、台灣、家園，如何讓中華民國更好。

朱立倫表示，他在7月15日和韓國瑜見過一次面，談到如何讓中華民國更好，談到一些台美、兩岸政策，盼凝聚各方力量，本來他和韓國瑜都希望黨部與競選總部二合一， 但最後韓希望他擔任競選總部主委，相信這項決定，就是希望他與大家團結努力一起，不管是黨內大老、中生代或青世代，都能團結，讓社會各界力量凝聚。

朱立倫說，他也拜託老朋友、以及原來支持不同初選候選人的朋友，大家不要再爭什麼粉，大家都是中華民國粉，最後三十三天，大家一起努力，

朱立倫韓國瑜中華民國

延伸閱讀

韓國瑜：這4年苦茫翻亂 台灣人不該這麼窩囊

不管對手怎麼黑 韓國瑜見原民就開心

推醫療觀光政見 韓國瑜：迅速國際化

韓、侯、朱合體 宣布朱立倫接全國競總主委

相關新聞

立院委員會下周排滿考察 黃國昌批：已實質休會

2019-12-08 20:29

台美交流緊密 林佳龍：推雙向轉機豁免

2019-12-08 19:29

影／五楊高架延伸頭份？張善政：民進黨準備要苗栗人別吵了

2019-12-08 13:39

藍委疑把警帽子碰掉 吳敦義：小意外

2019-12-08 12:35

五楊高延伸頭份交部鎖定兩方案 專家這樣看

2019-12-08 11:35

影／五楊高延頭份？張善政：缺乏前瞻只是要地方別吵了

2019-12-08 10:51

五楊高延伸頭份可行性評估 交通部鎖定兩方案

2019-12-08 09:55

不分區落馬 張顯耀接國民黨副秘書長

2019-12-08 00:15

馬英九酸蔡「馬維拉護主權比她多」

2019-12-08 00:06

卡神風暴、泰簽之亂 李豔秋：「辣台妹」變「俗辣妹」

2019-12-07 23:33

美麗島40周年 蔡總統：關鍵的年代 一定也會是最好年代

2019-12-07 23:24

李艷秋：請問蔡政府 現在的外交部是「謝家部」嗎？

2019-12-07 21:34

王定宇控總統任內見中共政協委員 馬辦：一貫選舉伎倆

2019-12-07 21:28

影／開國迄今最少邦交國 馬批蔡喊護主權讓人「惡心」

2019-12-07 19:24

投資大爆炸 蔡英文：台商投資破7千億、外商加碼投資

2019-12-07 17:45

中全會否決不分區 國民黨聘張顯耀任義務副秘書長

2019-12-07 16:45

影／馬吳提一中各表 讚陳超明「經典質詢」蔡英文

2019-12-07 16:38

曾見中國政協委員許智明？馬英九笑：他見過中共主席

2019-12-07 16:37

影／賴清德好可憐？洪秀柱：綠網軍同黨競爭者照樣幹掉

2019-12-07 15:54

民進黨譴責國民黨：如果是男警 你還敢推嗎？

2019-12-07 14:17

韓國瑜競辦申請21日遊行 挺韓罷韓同日高雄登場

2019-12-06 09:44

韓營今送辯論委託書到公視 小英委託三立辯論書就出現

2019-12-05 15:13

民進黨憑什麼連任？卓榮泰：憑韓國瑜是國民黨候選人

2019-12-05 11:18

謝龍介：韓國瑜與侯友宜已會面 北神探南菜販8日合體

2019-12-04 20:55

藍赴日抗議 代表處如臨大敵 謝長廷避而不見

2019-12-04 14:33

在韓國瑜看板旁酸掛尋人啟事 韓辦：不違法都尊重

2019-12-04 11:54

韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？

2019-12-04 10:13

扁指韓帶衰藍高雄立委選情 韓辦：很高興看到扁手不抖

2019-12-03 14:40

高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術！

2019-12-03 13:10

影／大選民調差距史上最大 蔡英文：好時就多加油

2019-12-03 11:56

顧問團竟聘到綠營服務處主任 洪孟楷：若不願意可收回

2019-12-03 10:14
看更多

熱門文章

黃國昌被餵瑕疵公文傷韓國瑜？ 他直指躲在背後的是她

2019-12-08 09:00

罵警網軍肉搜全家倒楣 藍議員徐弘庭今道歉了

2019-12-08 08:59

影／韓國瑜牽起朱立倫的手 宣布朱接全國競選總部主委

2019-12-08 17:01

陳玉珍被門夾傷手 卓榮泰：看影片無法入睡、我一直笑

2019-12-08 11:56

影／力挺李佳芬 胡志強：馬、朱太太會出來講嗎？

2019-12-08 07:25

綠營切割楊蕙如 謝龍介：兩人明明泡澡卻說不熟誰信

2019-12-08 13:33

李艷秋：請問蔡政府 現在的外交部是「謝家部」嗎？

2019-12-07 21:34

明接韓競總主委 朱立倫周一組「不分區戰力團」全力挺

2019-12-07 21:57

大選決戰！韓百萬大軍將集結台中、揮師台北、決戰高雄

2019-12-08 06:36

韓國瑜下午新北造勢 人潮湧入旗海先飄揚

2019-12-08 14:33

藍委抗議外交部紛擾延燒 朱立倫：陳宜民應誠摯道歉

2019-12-08 11:11

「卡神」助韓國瑜民調上升8％？ 柯P：沒翻盤

2019-12-08 12:41

孫大千預告 綠為轉移卡神案焦點將丟下一顆核彈

2019-12-08 08:14

陳玉珍夾手爆探病潮 重症醫師：躺急救區是他們的民調

2019-12-08 15:41

歷史倒帶／當年綠委踹破部長室門 綠辯行使職權

2019-12-08 01:31

陳宜民推擠女警 韓國瑜：他要有勇氣為不當行為道歉

2019-12-08 16:03

五楊高延伸頭份可行性評估 交通部鎖定兩方案

2019-12-08 09:55

直播／韓國瑜新北造勢 主持人喊超過6萬人

2019-12-08 15:41

終於同台！侯友宜穿競選服 韓國瑜親自拉拉鍊

2019-12-08 16:52

影／五楊高延頭份？張善政：缺乏前瞻只是要地方別吵了

2019-12-08 10:51

卡神風暴、泰簽之亂 李豔秋：「辣台妹」變「俗辣妹」

2019-12-07 23:33

楊秋興陪宋楚瑜造勢 指韓國瑜已出局籲「棄韓保宋」

2019-12-08 16:49

不滿綠營不停抹紅 黃昭順氣極告劉世芳、羅文嘉、李柏毅

2019-12-08 00:20

探視住院立委造成病患與醫護人員困擾 國民黨團致歉

2019-12-08 09:28

網軍帶風向 唐鳳：政府有必要在60分鐘內給予澄清

2019-12-08 14:44

卡神案 吳敦義：逾億經費給姓楊的「殺手」

2019-12-08 00:41

台拚戰力升級 與美簽百億軍事2合約

2019-12-08 00:17

海軍在北中南東建設海鋒反艦飛彈機動車專用基地

2019-12-08 10:22

金門立委三陳鼎立 藍拚連任路有硬仗

2019-12-08 09:29

韓今回防…馬朱侯合體新北 蔡固守南台…遊行搶拉獨票

2019-12-08 00:03

新聞眼／韓庶民兵法 翻北台定勝敗

2019-12-08 00:23

跟李婉鈺合體衝擊吳思瑤？ 陳水扁：政治整碗捧看不下去

2019-12-08 17:28

假訊息逼死外交官 過來人嘆：掩蓋真相是怕真相被揭露

2019-12-08 08:06

長達12年的愛三採購將結案 美在我選前大舉加價

2019-12-08 12:01

別害韓國瑜在總統府一人孤單 謝龍介：送我進立法院

2019-12-08 15:34

楊蕙如是否受黨紀處分 羅文嘉：屬北市黨部職責

2019-12-07 23:05

陸軍採購中科院劍二陸射型防空飛彈車 明年9月戰測

2019-12-08 11:53

韓國瑜首場桃園競選總部造勢 滿場國旗旗海高喊凍蒜

2019-12-08 17:25

影／楊蕙如案撼選情？扁：民進黨贏一、兩百萬總統票沒問題

2019-12-08 18:34

口罩、保鮮盒挑戰30元界線？雞排文也可能「瓜田李下」

2019-12-08 10:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top