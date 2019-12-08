接韓國瑜競選主委籲團結 朱立倫：大家不要再爭什麼粉

國民黨總統候選人韓國瑜今宣布由新北市前市長朱立倫接任全國競選總部主委。朱立倫晚間在臉書直播，表示為了讓中華民國重新站起來，必須由有經驗、有團隊的國民黨重返執政，希望大家給國民黨一些鼓勵，大家真的非常認真、努力，他能做的有限，但希望盡最大努力，讓朋友愈來愈多、敵人愈來愈少。

朱立倫最近化身「綜藝咖」，為區域立委各式輔選。朱立倫說，他不是為綜藝而綜藝，是希望能成為好的助選員，「只要立委候選人有任何需要，我一定全力以赴。」在輔選過程中，有很多人加油、打氣，給他鼓勵。很多人對他說「辛苦了、委屈了」，每句話他都十分感動。

朱立倫說，他知道很多朋友對國民黨候選人有很多意見，對不分區名單有些不滿，從初選以來這些紛擾造成藍軍力量不斷消減，他從初選第一天就說「莫忘初衷、團結勝利」，希望大家放下小我，沒有人可以自私自利，大我是指中華民國、台灣、家園，如何讓中華民國更好。

朱立倫表示，他在7月15日和韓國瑜見過一次面，談到如何讓中華民國更好，談到一些台美、兩岸政策，盼凝聚各方力量，本來他和韓國瑜都希望黨部與競選總部二合一， 但最後韓希望他擔任競選總部主委，相信這項決定，就是希望他與大家團結努力一起，不管是黨內大老、中生代或青世代，都能團結，讓社會各界力量凝聚。

朱立倫說，他也拜託老朋友、以及原來支持不同初選候選人的朋友，大家不要再爭什麼粉，大家都是中華民國粉，最後三十三天，大家一起努力，