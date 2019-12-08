立院委員會下周排滿考察 黃國昌批：已實質休會

時代力量立委黃國昌。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影 分享 facebook 大選將近，時代力量立委黃國昌今在臉書上po出一張圖，整理下周立法院的委員會行程，大半是考察行程，痛批立法院還沒有休會，但已實質進入休會狀態。

黃國昌表示，每個星期一、星期三、星期四，立法院8個委員會，正常都會針對一個特定主題（法案或專題），請行政部門報告，讓立法委員質詢，但下星期的委員會議程，幾乎全部都是考察。

他指出，其實，前幾周的議程已經很離譜的，下周則更是誇張，更批評一堆曾經承諾的法案，持續被放著冷凍不處理；一堆行政部門該好好報告的事項，現在樂得輕鬆。