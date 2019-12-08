台美交流緊密 林佳龍：推雙向轉機豁免

繼《台灣旅行法》、《台灣保證法》與《再確認台灣關係法》通過後，台美高層交流日益密切。交通部長林佳龍8日在「邁向全球化的台美關係」論壇表示，交通部11月爭取到「世界飛安高峰會」（IASS）在台灣舉辦，台美也簽署「一站式保安合作意向書」，期待未來有雙向轉機豁免。

全球夥伴深化合作

「交通部也有許多與實質增進台美關係有關的業務。」林佳龍舉例：前站查驗、網路資訊安全、觀光旅行與5G建設等，都實質地串起台美關係。他說，台美已完成「一站式保安合作意向書」的簽署與換約，目前美國所有機場至桃園機場轉機的托運行李已可免除安檢。也期盼在2022年以前，推動豁免範圍擴大至「轉機旅客及其手提行李」，期盼未來邁向「雙向」的一站式保安。

林佳龍說，交通部11月已爭取到「世界飛安高峰會」（IASS）在台灣舉辦，共計有美、英、法、德等30多個ICAO會員國，約350名飛安專業人士來台與會。美國在台協會處長酈英傑曾說，台灣在許多領域成為全球社會典範，交通部與民航局制定的標準，也符合國際標準和美國民航規範，可印證台灣的飛安監理能力與成績足以受到國際信任。

持續爭取進入ICAO

「遺憾的是，3年1度的ICAO大會今年在蒙特婁舉辦，台灣在20多個國家力挺下仍無緣參與。」林佳龍表示，ICAO的宗旨是追求落實「無縫天空」及「團結飛航」，不應受到中國壓力就排除台灣。世界各國面臨中國的「紅色恐怖」，讓友邦不敢作出自由的選擇，台灣必須想方設法突破困境。

林佳龍說，在《台灣關係法》立法40周年的今日，「北美事務協調會」已正名為「台灣美國事務委員會」。美國國防部一方面新設立主管中國的副助卿，另方面也把台灣歸在主管東北亞盟邦的副助卿下，台灣、紐西蘭、新加坡、蒙古被美國並列為僅次於盟邦的印太夥伴，國務院也明確指出在台灣的GCTF為印太戰略願景諸多計畫的一部分。

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