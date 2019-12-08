親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣

棒球／奧運棒球6搶1資格賽 中華隊首戰確定打澳洲

台美交流緊密 林佳龍：推雙向轉機豁免

2019-12-08 19:29台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

繼《台灣旅行法》、《台灣保證法》與《再確認台灣關係法》通過後，台美高層交流日益密切。交通部長林佳龍8日在「邁向全球化的台美關係」論壇表示，交通部11月爭取到「世界飛安高峰會」（IASS）在台灣舉辦，台美也簽署「一站式保安合作意向書」，期待未來有雙向轉機豁免。

全球夥伴深化合作

「交通部也有許多與實質增進台美關係有關的業務。」林佳龍舉例：前站查驗、網路資訊安全、觀光旅行與5G建設等，都實質地串起台美關係。他說，台美已完成「一站式保安合作意向書」的簽署與換約，目前美國所有機場至桃園機場轉機的托運行李已可免除安檢。也期盼在2022年以前，推動豁免範圍擴大至「轉機旅客及其手提行李」，期盼未來邁向「雙向」的一站式保安。

林佳龍說，交通部11月已爭取到「世界飛安高峰會」（IASS）在台灣舉辦，共計有美、英、法、德等30多個ICAO會員國，約350名飛安專業人士來台與會。美國在台協會處長酈英傑曾說，台灣在許多領域成為全球社會典範，交通部與民航局制定的標準，也符合國際標準和美國民航規範，可印證台灣的飛安監理能力與成績足以受到國際信任。

持續爭取進入ICAO

「遺憾的是，3年1度的ICAO大會今年在蒙特婁舉辦，台灣在20多個國家力挺下仍無緣參與。」林佳龍表示，ICAO的宗旨是追求落實「無縫天空」及「團結飛航」，不應受到中國壓力就排除台灣。世界各國面臨中國的「紅色恐怖」，讓友邦不敢作出自由的選擇，台灣必須想方設法突破困境。

林佳龍說，在《台灣關係法》立法40周年的今日，「北美事務協調會」已正名為「台灣美國事務委員會」。美國國防部一方面新設立主管中國的副助卿，另方面也把台灣歸在主管東北亞盟邦的副助卿下，台灣、紐西蘭、新加坡、蒙古被美國並列為僅次於盟邦的印太夥伴，國務院也明確指出在台灣的GCTF為印太戰略願景諸多計畫的一部分。

【更多精采內容，詳見

林佳龍飛安台美關係

延伸閱讀

管碧玲為洪慈庸抱不平 「謠言很可怕」

五楊高架延伸至頭份完成評估 林智堅：願景終於...

蔡總統：需要洪慈庸一起保護台灣

陪林昶佐服飾商圈掃街 林佳龍：這次選情比較艱...

相關新聞

影／五楊高架延伸頭份？張善政：民進黨準備要苗栗人別吵了

2019-12-08 13:39

藍委疑把警帽子碰掉 吳敦義：小意外

2019-12-08 12:35

五楊高延伸頭份交部鎖定兩方案 專家這樣看

2019-12-08 11:35

影／五楊高延頭份？張善政：缺乏前瞻只是要地方別吵了

2019-12-08 10:51

五楊高延伸頭份可行性評估 交通部鎖定兩方案

2019-12-08 09:55

不分區落馬 張顯耀接國民黨副秘書長

2019-12-08 00:15

馬英九酸蔡「馬維拉護主權比她多」

2019-12-08 00:06

卡神風暴、泰簽之亂 李豔秋：「辣台妹」變「俗辣妹」

2019-12-07 23:33

美麗島40周年 蔡總統：關鍵的年代 一定也會是最好年代

2019-12-07 23:24

李艷秋：請問蔡政府 現在的外交部是「謝家部」嗎？

2019-12-07 21:34

王定宇控總統任內見中共政協委員 馬辦：一貫選舉伎倆

2019-12-07 21:28

影／開國迄今最少邦交國 馬批蔡喊護主權讓人「惡心」

2019-12-07 19:24

投資大爆炸 蔡英文：台商投資破7千億、外商加碼投資

2019-12-07 17:45

中全會否決不分區 國民黨聘張顯耀任義務副秘書長

2019-12-07 16:45

影／馬吳提一中各表 讚陳超明「經典質詢」蔡英文

2019-12-07 16:38

曾見中國政協委員許智明？馬英九笑：他見過中共主席

2019-12-07 16:37

影／賴清德好可憐？洪秀柱：綠網軍同黨競爭者照樣幹掉

2019-12-07 15:54

民進黨譴責國民黨：如果是男警 你還敢推嗎？

2019-12-07 14:17

韓國瑜競辦申請21日遊行 挺韓罷韓同日高雄登場

2019-12-06 09:44

韓營今送辯論委託書到公視 小英委託三立辯論書就出現

2019-12-05 15:13

民進黨憑什麼連任？卓榮泰：憑韓國瑜是國民黨候選人

2019-12-05 11:18

謝龍介：韓國瑜與侯友宜已會面 北神探南菜販8日合體

2019-12-04 20:55

藍赴日抗議 代表處如臨大敵 謝長廷避而不見

2019-12-04 14:33

在韓國瑜看板旁酸掛尋人啟事 韓辦：不違法都尊重

2019-12-04 11:54

韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？

2019-12-04 10:13

扁指韓帶衰藍高雄立委選情 韓辦：很高興看到扁手不抖

2019-12-03 14:40

高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術！

2019-12-03 13:10

影／大選民調差距史上最大 蔡英文：好時就多加油

2019-12-03 11:56

顧問團竟聘到綠營服務處主任 洪孟楷：若不願意可收回

2019-12-03 10:14
看更多

熱門文章

黃國昌被餵瑕疵公文傷韓國瑜？ 他直指躲在背後的是她

2019-12-08 09:00

罵警網軍肉搜全家倒楣 藍議員徐弘庭今道歉了

2019-12-08 08:59

韓國瑜牽起朱立倫的手 宣布朱接全國競選總部主委

2019-12-08 17:01

影／力挺李佳芬 胡志強：馬、朱太太會出來講嗎？

2019-12-08 07:25

陳玉珍被門夾傷手 卓榮泰：看影片無法入睡、我一直笑

2019-12-08 11:56

綠營切割楊蕙如 謝龍介：兩人明明泡澡卻說不熟誰信

2019-12-08 13:33

李艷秋：請問蔡政府 現在的外交部是「謝家部」嗎？

2019-12-07 21:34

明接韓競總主委 朱立倫周一組「不分區戰力團」全力挺

2019-12-07 21:57

大選決戰！韓百萬大軍將集結台中、揮師台北、決戰高雄

2019-12-08 06:36

藍委抗議外交部紛擾延燒 朱立倫：陳宜民應誠摯道歉

2019-12-08 11:11

孫大千預告 綠為轉移卡神案焦點將丟下一顆核彈

2019-12-08 08:14

「卡神」助韓國瑜民調上升8％？ 柯P：沒翻盤

2019-12-08 12:41

歷史倒帶／當年綠委踹破部長室門 綠辯行使職權

2019-12-08 01:31

陳宜民推擠女警 韓國瑜：他要有勇氣為不當行為道歉

2019-12-08 16:03

五楊高延伸頭份可行性評估 交通部鎖定兩方案

2019-12-08 09:55

韓國瑜下午新北造勢 人潮湧入旗海先飄揚

2019-12-08 14:33

卡神風暴、泰簽之亂 李豔秋：「辣台妹」變「俗辣妹」

2019-12-07 23:33

影／五楊高延頭份？張善政：缺乏前瞻只是要地方別吵了

2019-12-08 10:51

直播／韓國瑜新北造勢 主持人喊超過6萬人

2019-12-08 15:41

陳玉珍夾手爆探病潮 重症醫師：躺急救區是他們的民調

2019-12-08 15:41

不滿綠營不停抹紅 黃昭順氣極告劉世芳、羅文嘉、李柏毅

2019-12-08 00:20

探視住院立委造成病患與醫護人員困擾 國民黨團致歉

2019-12-08 09:28

終於同台！侯友宜穿競選服 韓國瑜親自拉拉鍊

2019-12-08 16:52

卡神案 吳敦義：逾億經費給姓楊的「殺手」

2019-12-08 00:41

台拚戰力升級 與美簽百億軍事2合約

2019-12-08 00:17

網軍帶風向 唐鳳：政府有必要在60分鐘內給予澄清

2019-12-08 14:44

楊秋興陪宋楚瑜造勢 指韓國瑜已出局籲「棄韓保宋」

2019-12-08 16:49

韓今回防…馬朱侯合體新北 蔡固守南台…遊行搶拉獨票

2019-12-08 00:03

新聞眼／韓庶民兵法 翻北台定勝敗

2019-12-08 00:23

林飛帆批國民黨 選舉不該這麼低級

2019-12-07 21:05

座談會遇韓粉踢館 宋楚瑜：韓選總統擔得起嗎？

2019-12-07 19:59

假訊息逼死外交官 過來人嘆：掩蓋真相是怕真相被揭露

2019-12-08 08:06

金門立委三陳鼎立 藍拚連任路有硬仗

2019-12-08 09:29

長達12年的愛三採購將結案 美在我選前大舉加價

2019-12-08 12:01

楊蕙如是否受黨紀處分 羅文嘉：屬北市黨部職責

2019-12-07 23:05

口罩、保鮮盒挑戰30元界線？雞排文也可能「瓜田李下」

2019-12-08 10:46

別害韓國瑜在總統府一人孤單 謝龍介：送我進立法院

2019-12-08 15:34

陸軍採購中科院劍二陸射型防空飛彈車 明年9月戰測

2019-12-08 11:53

國民黨估18選區激戰 拚國會最大黨

2019-12-08 00:51

海軍在北中南東建設海鋒反艦飛彈機動車專用基地

2019-12-08 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top