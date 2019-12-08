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湯唯產後膀胱無力被爆頻尿 淚灑直播現場男星尷尬

影／陳水扁合體李婉鈺 現身籤書會

2019-12-08 17:59攝影中心 記者林伯東／即時報導

前總統陳水扁下午合體一邊一國行動黨區域立委參選人李婉鈺，在「李婉鈺的城市小客廳」舉行簽書會，並現場回答媒體提問。

前總統陳水扁（右）下午合體一邊一國行動黨區域立委參選人李婉鈺（左），在「李婉鈺的...
前總統陳水扁（右）下午合體一邊一國行動黨區域立委參選人李婉鈺（左），在「李婉鈺的城市小客廳」舉行簽書會。記者林伯東／攝影
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前總統陳水扁（左二）下午合體一邊一國行動黨區域立委參選人李婉鈺（左一），在「李婉...
前總統陳水扁（左二）下午合體一邊一國行動黨區域立委參選人李婉鈺（左一），在「李婉鈺的城市小客廳」舉行簽書會。記者林伯東／攝影
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前總統陳水扁（圖）下午合體一邊一國行動黨區域立委參選人李婉鈺，在「李婉鈺的城市小...
前總統陳水扁（圖）下午合體一邊一國行動黨區域立委參選人李婉鈺，在「李婉鈺的城市小客廳」舉行簽書會。記者林伯東／攝影
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李婉鈺一邊一國行動黨陳水扁

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