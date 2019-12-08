張善政批蔡政府用「癌」發電 推動綠能每年多付2500億

張善政痛批蔡英文政府的能源政策，不只讓人民用「癌」發電，更傷人民口袋，若蔡英文的綠能完成後，將來台灣電費一年要多付2500億，全台2300多萬人每人要多付一萬塊。記者高宇震／攝影 分享 facebook 國民黨副總統參選人張善政今天下午出席桃園市立委第五選區參選人呂玉玲平鎮競總成立大會，致詞時表示，痛批蔡英文政府的能源政策，不只讓人民用「癌」發電，更傷人民口袋，若蔡英文的綠能完成後，將來台灣電費一年要多付2500億，全台2300多萬人每人要多付一萬元。

張善政說，前幾個禮拜WHO世界衛生組織說，台灣在亞洲患肺癌的比例是亞洲第二，僅次於北韓，北韓為什麼人民那麼多肺癌，因為他們比較窮，冬天又很冷，所以要燒煤，燒煤的後果就是大家肺都不太健康，所以肺癌在亞洲是第一名，台灣為什麼跟北韓一樣呢，要謝謝蔡英文的能源政策這幾年燒煤燒得癌症比例上升。

所以我前陣子說台中的民眾很可憐，因為中火的煤一直燒，蔡英文說沒有啊沒有啊，她說張善政你在當行政院長的時候台中火力發電廠的煤才是燒的最多的，其實她在騙人，因為她把台中火力發電廠的煤都移到北部南部去燒了，所以搞了半天，全台灣燒的煤2016年蔡英文當選總統後一年比一年多，今年又要比去年多了，台灣人民的健康，我們的肺，都被蔡英文搞壞了，蔡英文說要用愛發電，請大家把四聲的愛改成二聲，用「癌」發電。