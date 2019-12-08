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撇前機要涉地下匯兌 陳福海發聲明：有人意圖影響選情

2019-12-08 13:31聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

金門縣前縣長陳福海任內機要秘書薛淑真被媒體爆經手地下匯兌。陳福海競選辦公室發聲明表示，此為薛2013年至2014年在某曾發生財務狀況的旅行社上班期間發生的事，全案疑為旅行社兩岸業務往來財務糾紛，全案進入司法偵查5年，陳福海本人不便表示過多意見，如有心人士持續不當散佈片面虛假訊息並惡意連結，意圖影響選情將提告。

陳福海競選辦公室表示，蘋果日報今獨家刊載「選前4億鉅款地下匯兌進金門、前縣長陳福海機要秘書被收押」新聞，與陳福海在縣府任職期間及卸任後完全無關，對於有心人士在選前透過媒體傳遞片面曲解的訊息，意圖影響選情感到痛心與不齒。

陳競選辦說，陳福海是在2014年12月25日就任金門縣第6屆縣長，此事件是薛淑真2015年進入縣府前，在旅行社上班期間受雇時業務行為，卻因為選舉被有心人士刻意炒作且惡意連結不起訴的東北試釀案，陳福海深感痛心與悲憤，盼所有媒體在報導前能事先查證。

陳競選辦強調，全案已進入司法程序近5年之久，陳福海也深信司法公正，定能毋枉毋縱，如有心人士持續不當散佈片面虛假訊息並惡意連結，意圖影響選情，陳福海將逕行提告。

金門地檢署稍早也發新聞稿表示，本案是由法務部調查局福建省調查處在今年11月19日主動報請本署指揮偵辦，認被告薛淑真自2013年7月起至2015年9月間，有可疑外資匯入其持有帳戶，涉嫌非銀行業不得從事匯兌之行為，本署即以違反銀行法，將本案列偵案辦理，而非以違反相關選舉法令之選偵或選他案件辦理。

金門地檢指出，今年11月29日偵訊被告薛淑真，以其有串證之虞向法院聲請羈押獲准，至於被告從事上開地下通匯目的、金額及有無共犯等情，本署仍指揮法務部調查局福建省調查處就相關資料分析、偵查中；此外，陳福海是在11月22日登記參選本屆立法委員，時間點在法務部調查局福建省調查處報請本署指揮偵辦後，特此釐清。

金門縣前縣長陳福海。 圖／聯合報系資料照片
金門縣前縣長陳福海。 圖／聯合報系資料照片
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陳福海金門福建

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