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【重磅快評】蘇啟誠案 外交部不能開門的理由是...

2019-12-08 13:28聯合報 主筆室

外交部駐大阪辦事處長蘇啟誠自殺案，檢調起訴民進黨員楊蕙如帶頭網路霸凌大阪處。外界認為網軍間接造成蘇處長身亡，按理說自家人沈冤得雪，外交部理當表態，並積極追究真相。但大家長吳釗燮至今神隱，國民黨立院黨團上門吃閉門羹；外交部發聲明，對任何選舉造勢恕難配合。部長究竟在那裡？忙什麼？

外交部把保六叫來對付在野黨立委，不只不願面對蘇啟誠案，只怕吳釗燮根本在美國為蔡總統決戰奔走外援。

親綠網媒日前獨家揭露，指華盛頓僑界傳出，白宮國家安全顧問歐布萊恩6日飛至洛杉磯参加「雷根國防論壇」，擔任主題演講人，而美國國防部長艾斯培是另一主題演講人。駐美代表處積極安排吳釗燮藉機赴洛杉磯與要人「密會」，再比照國安會秘書長李大維與前任白宮國安顧問波頓會面模式，會後搭配台美外交進展一併公布，藉此製造美國力挺台灣的印象。

這則獨家指消息走漏是因口譯哥在外高聲講連絡電話，被人「分享」，當事人沒否認；耐人尋味的是，外交部對這則新聞先批評「胡扯」，後來又說「沒有資訊評論部長行程」，這則新聞接著就被綠媒下架，只剩轉載的網媒有相關內容，實在很離奇。

吳釗燮搞外交，為的是國？還是蔡英文？為了這場大選，國家機器從政策買票、立法沒收公投並藉國安相關法令箝制民權，接著還有司法配合東廠、總統大吹共諜案風向，利用外力干預已是公開秘密，但吳釗燮要拉白宮大官隔空站台，代價是什麼，人民可不能被隨便套布袋賣掉。

不只台灣選情緊繃，十二月的美中關係正在翹翹板上劇烈擺盪。一端是中國抗議美國一再干預新疆、香港內政，另一端是美中貿戰又在達成階段協議的邊緣（也是再次翻桌的邊緣），雙方拚勁時，蔡總統要借力使力，她用什麼買單很有計較必要。

吳釗燮有無出國運作外援，政府未必吐實，但風向操作早已展開。除利用外媒出口轉內銷，指台灣外交孤立將有改善，北京近年挖走的邦交國因金援跳票，可望回頭。連被澳洲情治單位下架的共諜案，又轉口美國，利用右翼報紙重炒王立強十七頁自白，重點當然鎖定中共介選。這些材料讓網軍繼續來料加工，挺綠黑藍紅韓。

楊蕙如案發後，綠營網軍勇猛更勝先前，鄉民有目共睹。民進黨從沒切割網軍，出事的就暫放司法程序裡「避重就輕」；蔡政府切割的只有蘇啟誠，以及公平正義。為了勝選，他們還有成千上萬的楊蕙如繼續活躍著。

國民黨立委與市議員日前至外交部抗議，被外交部擋在門口不得進入。本報資料照片
國民黨立委與市議員日前至外交部抗議，被外交部擋在門口不得進入。本報資料照片
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網軍楊蕙如網路霸凌

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