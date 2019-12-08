「民主的聖戰」 賴清德送許淑華「刺客聖劍」斬紅流

台北市第七選區國民黨立委費鴻泰深耕多年，堪稱民進黨艱困選區，挑戰此區的民進黨立委候選人許淑華今舉行競選總部成立大會，副總統候選人賴清德現身助選，表示此戰無關藍綠，而是一場守護台灣民主的聖戰，更送上「刺客聖劍」希望許淑華進入立院斬紅流。

賴清德一早先出席許淑華競選總部的祈福儀式，接著趕往輔選立委候選人高嘉瑜，才又重返大會現場，與民進黨主席卓榮泰同台助選，會後還送上「刺客聖劍」，並解釋這不是為了藍綠對抗，而是希望許淑華進入立院斬紅流。據了解，許主辦單位原先安排送上槍型的道具，但最後被賴清德婉拒，才會用聖劍上場。

賴清德說，十幾年前為了台北市的發展，許淑華扮演刺客最高票當選議員，今年這次卓榮泰主席為了台灣的民主再度徵召許淑華，一定要成功，因為台灣一定要贏。

不過此區對手實力堅強，賴清德也說，大家都知道對民進黨來說這區實際上很艱難，特別是國民黨對手在立法院也有20多年之久，但也有人認為雖然基礎很穩，也應該要換人了。

賴清德接著一一質疑國民黨立委的立場，像是民進黨要推動國家建設，提出前瞻基礎建設，當時藍委不支持還丟水球，現在卻不分縣市與立委都來爭取經費；而美國看到中國對台灣步步進逼，處處打壓國際空間，因此賣66架戰機保護台灣，當時也看到國民黨立委們也不贊成；甚至當時太陽花學運人民為了台灣主權站出來，藍委也沒有站在學生這邊。