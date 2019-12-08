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「民主的聖戰」 賴清德送許淑華「刺客聖劍」斬紅流

2019-12-08 13:23聯合報 記者賴于榛╱台北即時報導

台北市第七選區國民黨立委費鴻泰深耕多年，堪稱民進黨艱困選區，挑戰此區的民進黨立委候選人許淑華今舉行競選總部成立大會，副總統候選人賴清德現身助選，表示此戰無關藍綠，而是一場守護台灣民主的聖戰，更送上「刺客聖劍」希望許淑華進入立院斬紅流。

賴清德一早先出席許淑華競選總部的祈福儀式，接著趕往輔選立委候選人高嘉瑜，才又重返大會現場，與民進黨主席卓榮泰同台助選，會後還送上「刺客聖劍」，並解釋這不是為了藍綠對抗，而是希望許淑華進入立院斬紅流。據了解，許主辦單位原先安排送上槍型的道具，但最後被賴清德婉拒，才會用聖劍上場。

賴清德說，十幾年前為了台北市的發展，許淑華扮演刺客最高票當選議員，今年這次卓榮泰主席為了台灣的民主再度徵召許淑華，一定要成功，因為台灣一定要贏。

不過此區對手實力堅強，賴清德也說，大家都知道對民進黨來說這區實際上很艱難，特別是國民黨對手在立法院也有20多年之久，但也有人認為雖然基礎很穩，也應該要換人了。

賴清德接著一一質疑國民黨立委的立場，像是民進黨要推動國家建設，提出前瞻基礎建設，當時藍委不支持還丟水球，現在卻不分縣市與立委都來爭取經費；而美國看到中國對台灣步步進逼，處處打壓國際空間，因此賣66架戰機保護台灣，當時也看到國民黨立委們也不贊成；甚至當時太陽花學運人民為了台灣主權站出來，藍委也沒有站在學生這邊。

賴清德說，或許許淑華挑戰的選區過去是比較多人支持國民黨，但這場選舉不是藍綠對抗，因為中國共產黨已經來到台灣門口，這場選舉是守護台灣民主的聖戰，並再度希望在台灣最關鍵的這場選舉，大家要學習香港精神，共同支持年輕人守護台灣，2020一定要贏。

民進黨副總統候選人賴清德今出席許淑華競選總部大會。記者賴于榛／攝影
民進黨副總統候選人賴清德今出席許淑華競選總部大會。記者賴于榛／攝影
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賴清德送上「刺客聖劍」。記者賴于榛／攝影
賴清德送上「刺客聖劍」。記者賴于榛／攝影
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2020選舉2020立委選舉2020選舉台北市立委

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