他選立委先發表敗選宣言 盼更多年輕人參與政治

雲林縣現任斗南鎮代彭新銘，以無黨籍身分登記參選雲林縣第二選區，但他登記後馬上發表「敗選感言」；他說，藍綠夾殺下勝選機率不大，但希望引領更多年輕人參與政治。

年僅28歲的彭新銘，畢業於虎尾科技電機工程系，在斗南鎮公所替代役畢後轉為鎮公所僱員，去年以素人之姿，騎著腳踏車，自製的看板垃圾車後面拜票，結果首次投入鎮代選舉就順利當選。

雲林縣第二選區的立委選舉，外界都推測是國民黨推派現任雲林副縣長謝淑亞，與尋求連任的民進黨籍立委劉建國，形成藍綠對決，但彭新銘當選鎮代後，就有參選立委選舉，果然也在上個月中旬登記參選。

彭新銘完成立委登記，隨即發表敗選感言，他表示，自己沒有資源與背景，在敗選的認知下參選，但過程中會做到最好，讓大家知道這不是遙不可及高牆，盼年輕人也能願意站出來為改變社會盡一份心力。

他說，為爭取更多人認同，他平時透過網路在雲林地方臉書社團等社群，發表在地相關公共議題，也宣傳捐血活動、絕育政策。

彭新銘表示，他沒人脈也沒資源，沒辦法像大黨打團體戰，但他勤走地方社區、廟宇，參與各項活動，比如日前參加家貓、家犬絕育，他就結交一些志同道合的愛動物人士或動保團體。