不滿葉元之、何庭歡戰力弱？ 李佳芬開直播闢謠

高雄市新聞局前局長王淺秋加入國民黨總統候選人韓國瑜的選戰發言團隊，有媒體報導是韓國瑜妻子李佳芬欽點，讓原發言人葉元之、何庭歡退居二線。對此，葉元之和李佳芬在美開直播澄清，李佳芬籲大家把這些新聞當成茶餘飯後笑話，聽聽就好，還笑說，「我時常中槍耶！」

陪同李佳芬訪美的葉元之，昨晚台灣時間深夜11點多，跟李佳芬一起開直播澄清此事。葉元之笑說，他正跟李佳芬在同一個房間，跟李佳芬是閨蜜關係。

葉元之說，他把李佳芬抓過來澄清這件事，因為有媒體報導，說李佳芬覺得他跟何庭歡戰力很弱、辯護不力，決定要再找王淺秋來取代他們兩人，「我是玻璃心，所以很受傷」，所以要當面問一下李佳芬，真的有這件事嗎？

李佳芬笑說，「我一大早躺在床上就中槍」。被葉元之問到兩人做錯什麼？李佳芬說：「當然沒有啊！我唯一忌妒你們的就是你們比我年輕，哈哈。」

李佳芬稱讚何庭歡、葉元之陪同出訪，非常受到僑胞歡迎喜愛，還一直跟她說，「這就對了，一定要多帶年輕人出來」，多帶年輕新生代出來，這樣才能讓國民黨戰力愈來愈強。一個選戰很重要是大家互相搭配，而何庭歡跟葉元之各有特色。

李佳芬說，大家看到這些新聞，就把它當成茶餘飯後笑話，聽聽就好。「我時常中槍耶！每一個人都會稱之為夫人幫，只要跟我四眼對望過以後的人都會變成夫人幫。」

葉元之問她，怎麼結交這麼多閨蜜？李佳芬說：「 只要跟我同處在一個屋簷底下的人，很容易就變成閨密」，像中午僑宴如果70幾桌，跟她在同一屋簷下以後，就變成有75桌的閨蜜。李佳芬也在直播中，數度安慰葉元之「不要玻璃心」。

李佳芬說，僑胞跟台商真的對台灣非常關心，大家對自己國家一定要有信心；她不喜歡負面攻擊，大家應該是比好、不是比差。

李佳芬說，她走訪美國是第8個國家，每個國家政府都在積極為老百姓生活提升水準，也在為自己國家尋找前途和出路。在台灣，每天看到的都是政治新聞，「而且好像90%都在攻擊我們，我覺得很奇怪」。

李佳芬說，她第一次到華盛頓，感覺環境很不錯，美國對自己首府有精心設計過，有很多代表性建築物等特色，台灣也可以思考城市規畫，讓北到南都各有特色。

李佳芬並提到，她走了7、8個國家，僑胞都說過去只要聚會都要動員，但這次訊息一發布，大家就非常快速集結，讓她很開心、感動，也真的覺得在台灣的人 一定要好好把國家建設好。