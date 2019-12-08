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陳玉珍被門夾傷手 卓榮泰：看影片無法入睡、我一直笑

2019-12-08 11:56聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

「卡神」楊蕙如網軍風暴近延燒，國民黨多名立委6日到外交部抗議，其中立委陳玉珍手被門夾傷送往台大醫院急診，又傳出是「自己人」害的，引起外界討論；對此，民進黨主席卓榮泰今早出席北市立委第四選區參選人高嘉瑜競選總部成立大會受訪表示，他昨晚看到網路上塞門縫的影片，「我無法入睡，我一直笑」。

卓榮泰表示，陳玉珍手被夾到進重患者室，大家第一個感覺就是占用醫療資源，他再深層的感覺是陳的目的何在？陳就是把一件事情擴大，住院本身就是一個假訊息，陳在抗議什麼事情，卻用同樣的方式在做，表示她所抗議的心情是假的，做假訊息才是真的，這就是當天所有站在急診室的人呈現出來的，「他們做假訊息是真的、抗議是假的，人民看得很清楚。」

針對陳玉珍手被門夾傳出是「自己人」害的，卓榮泰則說，這純粹是一場鬧劇，昨天晚上，他趕場回家後，看到網路上塞門縫的影片，看了大概有30次，「我無法入睡、我一直笑」，怎麼有人敢做這樣的事情，為什麼有人不是塞自己的手，是塞別人的手，這還是立委當兒戲一樣在處理。

卓榮泰說，選舉是一樁快樂、輕鬆的事，但也要嚴肅正面的事情，但昨天塞門縫的影片以及推女警的鏡頭，我們都認為，選舉不應該這樣脫序，脫序後也應該有一股力量把他拉回來，不是只有大家批判而已；拉回的力量第一是人民的表現，應該譴責、拒絕這種事；第二是這些人的政黨應該有所節制；第三是，做為競爭對手，我們要告訴自己黨員絕對不可以有這樣的想法或做法，兩相比較下，如果讓政治能比較正常一點，那台灣才會比較正常；針對昨天這幾件脫序的行為，明年1月11日選舉，選票會表現出，做錯事的人要付出錯誤的代價。

民進黨主席卓榮泰今早出席北市立委第四選區參選人高嘉瑜競選總部成立大會受訪表示，他...
民進黨主席卓榮泰今早出席北市立委第四選區參選人高嘉瑜競選總部成立大會受訪表示，他昨晚看到網路上塞門縫的影片，「我無法入睡，我一直笑」。記者翁浩然／攝影
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卓榮泰陳玉珍

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