陳玉珍被門夾傷手 卓榮泰：看影片無法入睡、我一直笑

「卡神」楊蕙如網軍風暴近延燒，國民黨多名立委6日到外交部抗議，其中立委陳玉珍手被門夾傷送往台大醫院急診，又傳出是「自己人」害的，引起外界討論；對此，民進黨主席卓榮泰今早出席北市立委第四選區參選人高嘉瑜競選總部成立大會受訪表示，他昨晚看到網路上塞門縫的影片，「我無法入睡，我一直笑」。

卓榮泰表示，陳玉珍手被夾到進重患者室，大家第一個感覺就是占用醫療資源，他再深層的感覺是陳的目的何在？陳就是把一件事情擴大，住院本身就是一個假訊息，陳在抗議什麼事情，卻用同樣的方式在做，表示她所抗議的心情是假的，做假訊息才是真的，這就是當天所有站在急診室的人呈現出來的，「他們做假訊息是真的、抗議是假的，人民看得很清楚。」

針對陳玉珍手被門夾傳出是「自己人」害的，卓榮泰則說，這純粹是一場鬧劇，昨天晚上，他趕場回家後，看到網路上塞門縫的影片，看了大概有30次，「我無法入睡、我一直笑」，怎麼有人敢做這樣的事情，為什麼有人不是塞自己的手，是塞別人的手，這還是立委當兒戲一樣在處理。