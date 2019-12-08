藍委搶搏版面打女警 王定宇:去年蘇啟誠案藍營也有份

藍營到6日到外交部抗議，立委陳宜民在場推打保六女警，引發爭議，陳宜民在臉書道歉，卻表示因為女警未表明身分才發生衝突，但卻遭保六打臉，提供密錄的影像證明女警確實有表明身分，綠營立委齊炮轟，王定宇表示，陳宜民道歉還說謊，實在荒腔走板，更何況即使女警未表明身分，男性也不能如此粗暴對待女性。

國民黨立委6日在外交部前抗議蘇啟誠案，但卻爆發案外案，起因是立委陳宜民不滿便衣女警上前蒐證，竟先是動手作勢打人並撥掉女警帽子，1分鐘後，陳宜民又再次和女警發生口角，就將女警往階梯下方推，害女警一個踉蹌差點險些摔跤。

對此陳宜民7日早上澄清，當時完全不知身旁站的是保六女警，還質疑女警為何要隱瞞身分，當下是「拍肩」要女警走開，並非本意要推人，還喊冤當晚接到保六總隊要提告妨害公務，讓他相當錯愕！不過保六總隊同日也釋出當時密錄器反擊，影片中陳宜民不斷對當事女警喊著「保六 出去! 請你離開」，還質問女警是被誰指使來這邊的，和陳宜民記者會口中說詞截然不同，而陳宜民所說的「輕輕拍肩」，也被本報獨家鏡頭所拍到，是直接將女警往階梯下推

王定宇表示，藍營立委抗議蘇啟誠案，卻忘了去年根本就藍營推波助瀾假消息，是造成悲劇的主因之一，陳宜民把女警的帽子打掉，是很侮辱人的，把人從樓梯上往下推，更是危險，意圖傷害，而且立委費鴻泰、曾銘宗在場還架住外交部現場公務員的手，對方一直喊痛，兩人還叫對方不要演了，涉嫌妨害公務、傷害。