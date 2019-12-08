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鄭朝方共辦公益剪髮、音樂派對 實踐公益的力量

2019-12-08 11:52聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣第二選區立法委員參選人鄭朝方於昨天與Anniyo hair salon共同舉辦「公益剪髮x音樂派對」活動，現場提供新竹縣市65歲以上銀髮族義剪及舉辦音樂派對，鄭朝方發揮影響力號召社會大眾響應公益活動。

在立委候選人鄭朝方的牽線下，Anniyo hair salon髮廊9名設計師與工作夥伴，在竹北文化公園舉辦義剪活動，這是由老闆娘安妞率領的專業髮型設計師，個個身懷絕技，透過設計師的巧手，銀髮族長輩各個變更加美麗帥氣。晚上的公益音樂派對來了許多年輕人到場支持，國外知名DJ也以電音炒熱氣氛HIGH翻竹北，鄭朝方除了與年輕夥伴同歡開唱外，也藉此宣傳自己的理念與價值。

長期投身公益的鄭朝方，他說，自己與其他政治人物最大的不同是，他到訪各個弱勢機構不是蜻蜓點水，而是以「實踐者」實際行動力來幫助他們。他在大學畢業後就投身在偏鄉服務、弱勢團體與公益團體等領域擔任第一線的志工； 也長年在教養院愛心轉運站當義工，協助整理回收物、二手衣物等。

鄭朝方表示，自己從小的價值養成就是「勿以善小而不為」，只要是他可以幫得上忙的地方，都會盡自己最大的力氣去做，以微觀的角度細察能夠更真實地去看到社會生活的方方面面，更真切、更深入地了解到社會所需，也相信公益就像是一束光，在照亮別人的時候，其實也溫暖了彼此。

Anniyo hair salon老闆娘安妞表示，長期觀察鄭朝方確實是個「真、善、美」的人，因此願意與他一同為社會盡一份心力，也盼透過鄭朝方長年堆疊出的公益形象，號召更多人來關愛需要幫助的人。

鄭朝方最後表示，公益平台需要有更多人一起來努力，透過自身的影響力讓愛傳出去，未來當選立法委員，會在制度面、法制面結合中央資源，全面提升弱勢團體的照顧，提高社會相關補助，還要以弱勢者的需求為出發，讓他們的生活更有保障、更有尊嚴。

鄭朝方說，他到訪各個弱勢機構不是蜻蜓點水，而是以「實踐者」實際行動力來幫助他們。...
鄭朝方說，他到訪各個弱勢機構不是蜻蜓點水，而是以「實踐者」實際行動力來幫助他們。圖／鄭朝方團隊提供
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新竹縣第二選區立法委員參選人鄭朝方於昨天與Anniyo hair salon共同...
新竹縣第二選區立法委員參選人鄭朝方於昨天與Anniyo hair salon共同舉辦「公益剪髮x音樂派對」活動。圖／鄭朝方團隊提供
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晚上的公益音樂派對來了許多年輕人到場支持，鄭朝方除了與年輕夥伴同歡開唱外，也藉此...
晚上的公益音樂派對來了許多年輕人到場支持，鄭朝方除了與年輕夥伴同歡開唱外，也藉此宣傳自己的理念與價值。圖／鄭朝方團隊提供
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鄭朝方新竹

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