砲轟國民黨動粗又說謊 卓榮泰：這才值得全民批判

藍委闖外交部抗議，卻因撥打女警帽子、濫用醫療資源等，爭議不斷，綠營砲火猛烈，紛紛要求國民黨應該要公開道歉。民進黨主席卓榮泰今上午出席立委候選人許淑華競選總部成立大會，會前受訪時表示，國民黨立委陳宜民對女警動手非常離譜，就算對方不是警察，對於女性也不應該如此，更何況對方已經明確表明他的警察身份，更不應該妨礙公務，明明動粗，事後又說謊掩蓋事實，絕對要受到選民的檢視和批判。

卓榮泰還提到，昨天有一個影片在網路上流傳，立委黃昭順把別人的手放到門縫去夾，然後自己再哇哇叫，接著一堆人再去醫院看沒有受傷的傷者，這本身就是一個假新聞，嚴重浪費醫療資源，又對外散布假新聞，這才值得全民批判。

卓榮泰說，本來是要批判假訊息的案件，但卻是用假新聞的方式去批判，可見心中不正道，不正道的人應該要得到人民最大的批判，希望我們的選將打贏這場選戰，讓社會正道發芽，讓以假亂假得以遏止。

卓榮泰表示，大家都不願意看到網軍，自己也不相信楊蕙如是個案，應該還是有很多人從事類似工作，像是柚子倒2百萬顆在水庫，鳳梨丟在水邊等，這都是假訊息。