影／五楊高延頭份？張善政：缺乏前瞻只是要地方別吵了

國道1號五楊高架延伸到苗栗縣頭份市案傳出有譜，國民黨副總統參選人張善政呼應苗栗縣長徐耀昌「堅決的反對」的說法，並舉高速鐵路延伸屏東、宜蘭為例，痛批民進黨政府缺乏前瞻性規畫，虛應故事只是要地方不要吵了！

張善政、徐耀昌今天參加國民黨立委徐志榮苗栗縣頭份市競選總部成立大會，張善政說，五楊高架延伸到頭份案，讓他想到前陣子交通部要把高鐵拉到屏東、拉到宜蘭，可以看出民進黨政府就是虛應故事，高鐵從左營拉到屏東，就要告訴屏東人不要吵了，高鐵已經給到屏東了。

張善政強調，高鐵左營到屏東只有一小段，「我們根本叫他盲腸線」，真正高鐵要拉到屏東，可以拉到潮州或是那裡都不去講，同樣五楊高要到頭份，也是講交流道已經下去了，你們苗栗不要再吵了，更前瞻的規畫通通沒有，民進黨政府根本沒有前瞻性眼光，就是把錢花一花，告訴屏東人不要吵了，現在準備告訴苗栗人不要吵了。

「我身為一個頭份人堅決反對」！徐耀昌說，國1號頭份交流道上、下班時間就有塞車之苦，五楊高架延伸到頭份，勢必加重塞車，尤其是台積電先進封測廠即將在竹南科學園區設廠，交通部要通盤考量，五楊高架延伸到苗栗縣銅鑼，力晶也要投資在銅鑼科學園區設廠，中間增設造橋交流道，才是整體解決的方案。