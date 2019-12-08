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港民陣今國際人權日遊行 估再現百萬人潮

蛤蜊要唸「隔離」？學校教的中文好怪 家長好怒

韓國瑜臉書質疑「誰養楊蕙如」 要蔡英文踹共

2019-12-08 08:55聯合報 記者劉宛琳／即時報導

卡神楊蕙如網軍事件持續延燒，國民黨總統候選人韓國瑜在臉書質疑「誰養楊蕙如？」，並附上一張蔡英文與楊的合照，要「蔡英文，踹共！」，還問民眾被這個廣告打中了嗎？

韓國瑜說，500個網軍一個月要花費500萬元，並批評國家公共媒體（央廣）投放廣告黑韓，對於已過的大阪辦事處處長蘇啟誠，「一條人命絕不讓你輕輕放下」。

韓國瑜在臉書分享蔡英文總統與楊蕙如合照。圖/翻攝韓國瑜臉書
韓國瑜在臉書分享蔡英文總統與楊蕙如合照。圖/翻攝韓國瑜臉書
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網軍楊蕙如網路霸凌韓國瑜蔡英文

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