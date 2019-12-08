影／力挺李佳芬 胡志強：馬、朱太太會出來講嗎？

國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬訪問美國華府，台中市前市長胡志強、邵曉鈴夫婦同行，胡志強7日在僑宴盛讚李佳芬，指從未見過像李佳芬如此優秀的總統候選人太太，還問：前總統馬英九、新北市前市長朱立倫的太太會出來講嗎？

李佳芬代夫出征訪美拜訪僑界，7日出席由大華府韓國瑜後援會、大華府僑學界韓國瑜後援會在馬州新財神大酒樓舉辦的僑宴，外交部前部長胡志強與邵曉鈴等人也到場，胡志強夫婦並上台致詞。

胡志強說，韓國瑜選戰打得很辛苦，這次是他們堅持要來，自己付機票錢，展現支持韓國瑜、李佳芬，以及支持國民黨與中華民國。

胡志強還說，無論他是否來，邵曉鈴一定會來，因為邵曉鈴是「鐵桿藍」、「鐵桿韓粉」、「鐵桿佳芬粉」。

胡志強表示，從未見過一名總統候選人的太太，像李佳芬如此辛苦與優秀。胡志強接著問台下僑胞，馬英九的太太會出來講嗎？僑胞回：不會；胡志強再問，朱立倫的太太會出來講嗎？僑胞仍回：不會。

胡志強說，韓國瑜的太太為他拋頭露面，被抹得滿臉黑，但她還挺住了；胡志強一說完這段話，僑胞持續吶喊「佳芬姐加油」。

除了展現力挺韓國瑜和李佳芬，胡志強也表示，明年1月11號可能是中華民國生死存亡關頭，拜託僑胞回台投票之外，也要請親朋好友幫忙投票，讓韓國瑜「高高興興走入總統府」。