影／李佳芬代夫訪美 籲僑胞支持國民黨不分區

國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬7日在美國華府僑宴上，呼籲僑胞支持國民黨所有候選人，以及同黨所有不分區立委；韓國瑜則透過預錄影片喊話，稱明年總統大選為中華民國生死保衛戰，拜託僑胞踴躍返台投票，用行動保護自己的國家。

李佳芬上台發言約20分鐘，期間回應最近多起事件；李佳芬說，這段時間以來，不斷抹黑、造謠，讓她變成全台灣最喜歡干政的夫人，但她其實是非常喜歡偷懶、窩在家裡的人。

李佳芬還說，她從不知道一個人從小到大可以有這麼多缺點被罵，她和韓國瑜好像一對鴛鴦大盜；但她不在乎外界如何講她，因為家庭價值重於一切，一個圓滿的家庭可以抵擋外界壓力。

她也提及「網軍案」指出，因網路霸凌造成優秀的駐日處長（指駐大阪辦事處前處長蘇啟誠）尋短，這種現象非常諷刺，因為政府不斷在學校宣導友善校園，反制霸凌，「但看看我們的社會，給孩子什麼樣的示範？」

李佳芬代夫出征訪美拜訪僑界，7日出席由大華府韓國瑜後援會、大華府僑學界韓國瑜後援會在馬州新財神大酒樓舉辦的僑宴，曾任外交部長的台中市前市長胡志強、邵曉鈴夫婦等人也到場。

李佳芬致詞從家庭談到國家，表示雖然這段時間家庭面臨天翻地覆的改變，但核心價值始終沒變，「那就是單純」；她還說，每當孩子要購物，她總會告訴孩子，再仔細想想這些是想要，還是需要。

談到國家，李佳芬說，中華民國到了生死存亡的關鍵，過去不知道中華民國四個字如此岌岌可危；她和韓國瑜都是平凡人，但兩人到各地，會遇到對韓國瑜下跪的民眾，抱著李佳芬痛哭的婦女，想想「我們在島內的同胞們，心裡有多麼苦」。

李佳芬並說，若韓國瑜當選，要讓所有年輕人、所有年輕公務人員，都能到海外獲取經驗；唯有國際化，才能打開台灣所有各條道路。

此外，針對媒體報導李佳芬欽點由高雄市新聞局前局長王淺秋加入選戰發言團隊，讓原發言人葉元之、何庭歡退居二線；李佳芬安慰葉元之，不要難過，不要聽這些閒話，葉元之則說，自己還想再拚，一起迎接勝利。