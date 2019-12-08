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馬英九酸蔡「馬維拉護主權比她多」

2019-12-08 00:06聯合報 記者張裕珍林敬殷／連線報導

前總統馬英九（中）批蔡政府執政不力。記者王駿杰／攝影
前總統馬英九（中）批蔡政府執政不力。記者王駿杰／攝影
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前總統馬英九昨到桃園輔選，致詞時砲火全開，批蔡政府在教育、經濟、能源與外交政策上都搞得一塌糊塗，尤其還丟掉七個邦交國，酸說「馬維拉護主權比她還多，實在很不夠意思。」更拜託蔡總統若要護主權，就應要求駐泰代表好好爭取免簽待遇，「做不到，拜託蔡總統不要講維護主權，因為你不配！」

馬英九昨到桃園為黨籍立委參選人萬美玲站台時，狂批蔡執政不力，包括新課綱一塌糊塗、經濟發展亂套，外銷訂單出口都下滑，今年經濟成長率要「保二」不見得容易，蔡英文卻說台商回台投資一百多家、七千億元。

馬英九說，蔡政府二○二五年非核家園政策，照進度推看來不可能完成，未來電費恐將因此飆漲、增加五成；他批蔡的能源政策是「政府辦不到、百姓吃不消」。

「蔡英文說要投蔡英文才能護主權，要告訴她這是廢話！」馬說，所謂邦交就是對方承認中華民國是主權國，「叫我們中華民國，這不就蔡說的維護中華民國主權嗎？」但蔡政府否定一中各表、九二共識，與大陸之間沒有互信，觀光產值下滑，三年半丟掉七個邦交國，剩下十五個，是一九一二年以來邦交國最少之時，蔡不但不護主權，反而糟蹋主權。

總統府回應表示，馬英九的批評是「憑感覺」，蔡總統的政績是「有實績」。總統府發言人丁允恭說，民進黨執政這三年多來，與主要國家的實質關係大幅躍進，美國商會也認現在是數十年來台美關係最好的時刻；兩岸部分，蔡總統秉持不挑釁、不躁進，卻堅守台灣主權與民主不退讓的立場，相對於馬政府時代令人疑懼的路線，更能受到台灣人民的信任。

丁允恭說，在能源部分，三年多前蔡總統上任時，馬前總統留下的能源窘境，是備轉容量率只有百分之一點六四，如今已成長到兩位數，「做不到的，其實是馬政府」。

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