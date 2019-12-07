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李艷秋：請問蔡政府 現在的外交部是「謝家部」嗎？

2019-12-07 21:34聯合報 記者洪哲政／即時報導

資深媒體人李艷秋。圖／取自臉書
資深媒體人李艷秋。圖／取自臉書
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關西機場事件導致蘇啟誠處長以死明志；泰國簽證明年起要附財力證明。資深媒體人李艷秋表示，民進黨執政後，外交單位大量塞入政治任命的非專業人員，嚴重後果正在發酵，而全台灣民眾必須共同承擔。

李艷秋同時在事件中看出與駐日代表謝長廷有關的共通點。她不禁問：「請問蔡政府，現在的外交部是謝家部嗎？」

李艷秋今在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉絲專頁，以「國家錢養自己兵，謝長廷是唯一嗎？」為題貼文。

李艷秋說：最近幾天，兩件與外交有關的新聞，激起社會極大的憤怒，一個是關西機場導致蘇啟誠處長以死明志的事件，發文攻擊大阪處的網軍首領，是與駐日代表謝長廷關係匪淺的楊蕙如；另一件是申請泰國簽證要附財力證明，除了存摺影印之外，還要提供三個月的交易明細。

她表示：楊蕙如案看到民進黨如何利用暗黑勢力攻擊文官和政敵；泰國簽證案看到他國欺侮羞辱台灣人，政府卻從辣台妹變俗辣妹。這兩個案子的交疊處，卻出現同一個名字—謝長廷。

她説：民進黨執政後，外交單位大量塞入政治任命的非專業人員，已是眾所周知的事，嚴重的後果現在正在發酵，而全台灣民眾必須共同承擔。

李艷秋表示：泰國代表處代表童振源的機要林子揚，不通泰語，沒有通過外交人員特考，也沒有文官資格，更非當地招募，卻以特殊需求晉用。他是管碧玲的女婿，維洲之友基金會理事（維洲是謝長廷兒子的名字）。不知道破格任用的林機要，在泰國羞辱台灣的簽證事件中，有沒有不負岳母及謝長廷栽培，努力談判，為台灣討回公道。

李艷秋指出：另一位和林子揚一樣破格擢用的是日本代表處的諮議劉家愷，他是謝長廷新文化基金會的執行長，也和林女婿一樣是維洲之友基金會的理事。他念英文系，沒聽說他是英日雙語天才，之所以跟著謝長廷駐日，工作對象當然不是日方，而是國內及其他駐日外交專業文官的聯繫。相信在蘇啟誠處長的事件中，對謝代表是否指揮楊蕙如用網軍卸責、是否施壓蘇處長、是否協助掩蓋事實，劉諮議應該有為老闆分憂，以報提攜之恩。

巧合的是，劉家愷的前任傅星福，也是外交部破格任用，不可多得非他不可的人才，他自日本回台後接新文化基金會執行長，兼促轉會副研究員，相信經謝大使長期薰陶，傅星福擔任有東廠之稱的促轉會職務，絕對可以發揮所學。傅星福回，劉家愷接，基本上就是兩人互調位子的概念，當然，在民進黨主政下，國家職務與私人基金會本來就是互通的，依謝大使的需要調動，外交部哪有資格置喙呢？

李艷秋表示：在全外交部的職缺中，只有5名機要員額，可以給主管運用，謝長廷一人就用了三個缺，傅劉林都不到40歲，所以薪水不高，傅劉兩人月薪在22萬以上，相較之下，林女婿的13萬真是委屈了。

李艷秋表示：國家就是我家，你的就是我的，出了事有文官頂著，頂不住就以死明志，斷交罵老共，受辱推前朝，喊幾句護主權，不要變香港，就萬事大吉。

李艷秋說：請問蔡政府，現在的外交部是謝家部嗎？用國家錢養自己兵，甚至養網軍，在各派系占好占滿的民進黨政府中，謝長廷是唯一嗎？

李艷秋謝長廷民進黨

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