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王定宇控總統任內見中共政協委員 馬辦：一貫選舉伎倆

2019-12-07 21:28聯合報 記者蔡晉宇／即時報導

綠委王定宇指控，馬英九在總統任內，曾在總統府接見中共政協委員許智明（右一）、黃紫...
綠委王定宇指控，馬英九在總統任內，曾在總統府接見中共政協委員許智明（右一）、黃紫玉（左一）。圖／取自王定宇臉書
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陸軍退將羅文山，在擔任中華黃埔四海同心會會長期間，涉嫌違法收受中國政協委員許智明政治獻金，日前遭判刑2年6個月。對此，民進黨立委王定宇表示，這份判決書不僅確認了國民黨違法收受中共政協政治獻金的事實，更揭露馬英九在總統任內，曾讓不只一位中共政協進到總統府來。

王定宇在臉書指出，羅文山判決書揭露了羅向許智要錢，許還指定用途要拿來給國民黨和馬英九刊競選廣告，且要求安排見馬英九。王定宇說，根據判決書內容，馬之後確實在總統接待了中共政協委員。

王定宇並貼出一張馬英九與羅文山、許智明都在其中的合照，爆料照片中不只有一個中共政協委員，站馬英九左側的女性並非陪賓，而是中共政協委員黃紫玉 。王定宇說，黃紫玉還有另外一個重要的身分，就是「中國和平統一促進會」的理事，而該組織的會長就是中國人大政協主席汪洋，也是負責對台滲透統戰的中共首腦之一。

王定宇表示，這份判決書確定了兩件事。第一、國民黨總統大選違法收中共政協的海外政治獻金；第二、中共政協甚至直接進到總統府表達感謝意，「馬英九和當時的府方秘書長、副秘書長敢說不知道這個捐款嗎？」

馬英九辦公室則發出聲明表示，總統蔡英文及民進黨以「羅文山案」作文章，稱滲透無所不在，再度證明民進黨執政無能，抹紅才是其一貫的選舉伎倆。

馬辦痛批，蔡英文稱滲透無所不在，根本邏輯錯亂，不知所云；按此邏輯，蔡是否要調查一下內政部長徐國勇，為何接見大陸政協委員管浩鳴，「難道是被滲透了？」

馬辦強調，馬英九所收受政治獻金，均依法據實向監察院申報，屬於政府公開資訊；且任內的接見也都有紀錄在案，從未涉違法情事，絕對禁得起檢驗；外界若有質疑，歡迎檢舉告發，讓司法檢視。

馬英九王定宇

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