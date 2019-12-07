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座談會遇韓粉踢館 宋楚瑜：韓選總統擔得起嗎？

影／開國迄今最少邦交國 馬批蔡喊護主權讓人「惡心」

2019-12-07 19:24聯合報 記者胡蓬生／即時報導

前總統馬英九今天參加苗栗縣國民黨立委參選人陳超明的造勢大會，痛批蔡英文任內丟了7個邦交國，是30年來丟掉邦交國最多的一個總統，現在只剩下15個邦交國，這是中華民國1912年開國以來邦交國最少的時刻，蔡卻還口口聲聲喊「護主權」，且她讓台灣民主不斷倒退，蔡每次喊「護主權、振興民主」，他只有「惡心」2個字在心頭。

馬英九說，如果再讓蔡英文連任，我們的邦交國還會再減少，不要小看邦交國，因為有邦交國，主權才被承認，蔡總統一天到晚說「選蔡英文護主權」，可是她丟掉的邦交國是最多的，她護的是誰的主權啊？

馬英九還說，台灣的民主現在也在倒退，去年1124選舉，10項公投民進黨都輸了，所以他們很不爽，就修改公投法，讓公投很難舉行，且不能與選舉一起辦，這是把人民的公投關到「鐵籠子」裡了。

他說，去年明明通過「以核養綠」的公投，但蔡總統今年還跑去參加僅2000人的反核遊行，一個民選總統面對公投的結果，竟然可以把它踩在腳下，這樣輕視民主的總統，我們還能繼續支持嗎？因此蔡總統每次說要「護主權、振興民主」，他的心頭只有2個字「惡心」，也請如此踐踏民主的蔡總統不要再講民主了，「因為妳不配」。

前總統馬英九今天痛批蔡英文任內丟了7個邦交國，是30年來丟掉邦交國最多的總統，蔡...
前總統馬英九今天痛批蔡英文任內丟了7個邦交國，是30年來丟掉邦交國最多的總統，蔡卻一天到晚喊「護主權」，讓他心裡只有「惡心」2個字。記者胡蓬生／攝影
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