影／開國迄今最少邦交國 馬批蔡喊護主權讓人「惡心」

前總統馬英九今天參加苗栗縣國民黨立委參選人陳超明的造勢大會，痛批蔡英文任內丟了7個邦交國，是30年來丟掉邦交國最多的一個總統，現在只剩下15個邦交國，這是中華民國1912年開國以來邦交國最少的時刻，蔡卻還口口聲聲喊「護主權」，且她讓台灣民主不斷倒退，蔡每次喊「護主權、振興民主」，他只有「惡心」2個字在心頭。

馬英九說，如果再讓蔡英文連任，我們的邦交國還會再減少，不要小看邦交國，因為有邦交國，主權才被承認，蔡總統一天到晚說「選蔡英文護主權」，可是她丟掉的邦交國是最多的，她護的是誰的主權啊？

馬英九還說，台灣的民主現在也在倒退，去年1124選舉，10項公投民進黨都輸了，所以他們很不爽，就修改公投法，讓公投很難舉行，且不能與選舉一起辦，這是把人民的公投關到「鐵籠子」裡了。