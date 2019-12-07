親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
2019年度代表字
政治
軍事
綜合

合歡山貨車墜谷1命危1傷 6歲女童摔出搜尋中

星宇航空尾牙曝光！暴增至近千員工 網羨慕：顏值超高

影／韓國瑜:蔡政府繼續執政 台灣會「慘慘慘慘」

2019-12-07 19:14攝影中心 記者蘇健忠／台北即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜下午出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會，談到蔡英文政府從2016開始執政，人民選出的代表字依序為苦、茫、翻、亂，如果未來四年蔡英文繼續執政，台灣會「慘！慘！慘！慘！」，批評民進黨執政完全沒有把心放在人民身上。

國民黨總統候選人韓國瑜（圖）下午出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會，談到如...
國民黨總統候選人韓國瑜（圖）下午出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會，談到如果未來四年蔡英文繼續執政，台灣會「慘！慘！慘！慘！」，批評民進黨執政完全沒有把心放在人民身上。記者蘇健忠／攝影
分享
國民黨總統候選人韓國瑜（中）下午出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會，呼籲票...
國民黨總統候選人韓國瑜（中）下午出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會，呼籲票投韓國瑜下架蔡英文。記者蘇健忠／攝影
分享
國民黨總統候選人韓國瑜（中）下午出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會，批評民...
國民黨總統候選人韓國瑜（中）下午出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會，批評民進黨執政完全沒有把心放在人民身上。記者蘇健忠／攝影
分享
國民黨總統候選人韓國瑜（左一）下午出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會，Ｑ版...
國民黨總統候選人韓國瑜（左一）下午出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會，Ｑ版的韓國瑜人偶也出現造勢。記者蘇健忠／攝影
分享

蔡英文韓國瑜新竹

延伸閱讀

韓國瑜：今年代表字亂 蔡英文再執政就是「慘慘...

到競選總部卻怕被查水表 韓國瑜支持者連捐款也...

不畏新竹風！韓國瑜竹縣造勢人滿 吳敦義批卡神...

禿漢終於合體！韓國瑜、侯友宜明將在新北同框造...

相關新聞

影／謝龍介說韓國瑜隨扈何以會哭的小故事 揪甘心

2019-12-07 19:22

台東立委選戰劉櫂豪介紹小吃 張志明關山成立服務處

2019-12-07 19:22

張顯耀今為黃昭順站台 籲左楠選民全力支持藍軍

2019-12-07 19:22

投資大爆炸 蔡英文：台商投資破7千億、外商加碼投資

2019-12-07 17:45

中全會否決不分區 國民黨聘張顯耀任義務副秘書長

2019-12-07 16:45

影／馬吳提一中各表 讚陳超明「經典質詢」蔡英文

2019-12-07 16:38

曾見中國政協委員許智明？馬英九笑：他見過中共主席

2019-12-07 16:37

影／賴清德好可憐？洪秀柱：綠網軍同黨競爭者照樣幹掉

2019-12-07 15:54

民進黨譴責國民黨：如果是男警 你還敢推嗎？

2019-12-07 14:17

陳水扁談美麗島世代 「信介仙」才是「台灣民主之父」

2019-12-07 13:12

尷尬？蔡才說雞排不能決定民主 館長深夜發萬份祭品文

2019-12-07 12:43

退將羅文山入府見馬 蔡英文：說明中國滲透無所不在

2019-12-07 12:36

王立強再爆北京資助韓國瑜 國民黨：王立強是詐騙犯

2019-12-07 11:56

藍地方人士：王淺秋突辭引不滿 衝擊韓國瑜選情

2019-12-07 11:44

鄭麗君：多元形式 讓台灣了解人權故事

2019-12-07 11:15

白色恐怖受害者現身說法 他13歲被抓入獄

2019-12-07 11:08

質疑蔡壁如、「學姐」辭職領年終？柯文哲批綠黨變側翼

2019-12-07 11:01

婦聯會熄燈 作家：國軍遺孤的家竟成鬥爭祭品讓人唏噓

2019-12-06 19:42

影／橘營郭家軍合體造勢開嗆 劉宥彤酸柯粉不應太小氣

2019-12-06 17:35

影／網路霸凌處鞭刑？卓榮泰：這不是最好的方法

2019-12-06 17:15

選舉倒數敏感時刻 蘇貞昌訪國家人權博物館憶往昔

2019-12-06 17:06

郭家軍被民眾黨分手？蔡沁瑜：當面談勿隔空放話

2019-12-06 16:42

誰批外交官？國民黨團駁蔡總統昧於事實的卑劣指控

2019-12-06 15:54

國民黨：有限資源下盡力支援總統與立委候選人

2019-12-06 15:17

赴日查弊案？邱毅：正中企業是蔡英文炒地皮總司令部

2019-12-06 14:32

勞長：「最低工資法」僅做文字微調 正等院會審查

2019-12-06 13:37

韓國瑜競辦申請21日遊行 挺韓罷韓同日高雄登場

2019-12-06 09:44

韓營今送辯論委託書到公視 小英委託三立辯論書就出現

2019-12-05 15:13

民進黨憑什麼連任？卓榮泰：憑韓國瑜是國民黨候選人

2019-12-05 11:18

謝龍介：韓國瑜與侯友宜已會面 北神探南菜販8日合體

2019-12-04 20:55

藍赴日抗議 代表處如臨大敵 謝長廷避而不見

2019-12-04 14:33

在韓國瑜看板旁酸掛尋人啟事 韓辦：不違法都尊重

2019-12-04 11:54

韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？

2019-12-04 10:13

扁指韓帶衰藍高雄立委選情 韓辦：很高興看到扁手不抖

2019-12-03 14:40

高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術！

2019-12-03 13:10

影／大選民調差距史上最大 蔡英文：好時就多加油

2019-12-03 11:56

顧問團竟聘到綠營服務處主任 洪孟楷：若不願意可收回

2019-12-03 10:14
看更多

熱門文章

陳宜民：便衣女士未表明身份、不說話 何來妨礙公務

2019-12-06 23:48

藍委赴急診區探視受傷立委 台大醫：急診不是拍照送花場合

2019-12-07 16:29

獨／陳宜民喊冤沒對女警動粗、徐國勇急慰問 畫面說真相

2019-12-07 15:58

影／謝龍介：館長請幾萬份雞排沒問題 不要拿蔡英文錢

2019-12-07 12:55

藍委推女警蒐證曝光 質問：妳是哪個單位？滾出去！

2019-12-07 14:58

藍地方人士：王淺秋突辭引不滿 衝擊韓國瑜選情

2019-12-07 11:44

蔡酸韓：賴不想當你兄弟…韓回嗆：賴想當妳副手？

2019-12-07 00:42

選情止血…綠基層籲楊蕙如退黨

2019-12-07 00:36

吳芳銘、翁重鈞為林國慶站台 要下架明文規定嘉義翻轉

2019-12-07 11:19

陳宜民到外交部抗議跟女警爆衝突 朱立倫：很荒謬

2019-12-07 10:17

韓贏謝龍介請雞排2700份 館長：小英贏請一萬份

2019-12-07 12:01

與宋楚瑜合作引反彈？郭台銘老虎軍團LINE群成員數腰斬

2019-12-07 14:13

尷尬？蔡才說雞排不能決定民主 館長深夜發萬份祭品文

2019-12-07 12:43

藍營估「卡神案」韓國瑜升8％ 蔡英文：不是不信民調？

2019-12-07 12:07

林國慶競選總部成立 謝龍介、挺韓五虎將等人來贊聲

2019-12-07 10:49

中全會否決不分區 國民黨聘張顯耀任義務副秘書長

2019-12-07 16:45

首度體驗穿無塵衣服 韓國瑜：像大姑娘進洞房

2019-12-06 22:39

宜蘭中央合拍！太平山森鐵「山地路段」規畫建纜車

2019-12-06 21:33

港媒：台灣大選結果有兩種 兩岸方向只有一個

2019-12-07 15:12

173秒看完 國軍108年度有哪些重大演訓

2019-12-06 23:50

藍委闖外交部起衝突 警政署長有話說

2019-12-07 13:17

「我要用就可以用」 游錫堃否認批踢踢帳號與卡神有關

2019-12-07 10:14

禿漢終於合體！韓國瑜、侯友宜明將在新北同框造勢

2019-12-07 17:18

宋楚瑜諷韓：把國家交給沒開過飛機的人很危險

2019-12-06 21:51

質疑蔡壁如、「學姐」辭職領年終？柯文哲批綠黨變側翼

2019-12-07 11:01

藍委闖外交部爆衝突 陳宜民推警送辦

2019-12-07 00:23

張怡單槍匹馬踢館屏東縣議會 蔣月惠路過相擁送暖

2019-12-06 20:41

韓國瑜：綠為連任不擇手段 籲選民投票終結「亂」字

2019-12-07 01:50

影／李佳芬抵華府 籲僑胞快訂機票返台投票

2019-12-07 07:43

台灣之「亂」何時休？曾志朗：必須重建社會信任度

2019-12-07 02:08

何庭歡批蔡辦發言人張冠李戴 要求道歉

2019-12-06 23:47

藍委陳宜民推女警 警方為捍衛尊嚴已提告

2019-12-07 15:19

11年後又「亂」了…曾志朗：亂源之本在不信任

2019-12-07 00:04

婦聯會熄燈 作家：國軍遺孤的家竟成鬥爭祭品讓人唏噓

2019-12-06 19:42

卡神風暴後首度露面 謝長廷今出席台日締結典禮

2019-12-06 20:24

庶民開講／明年大選 越配喊必投 陸配轉冷

2019-12-07 00:35

民進黨與楊蕙如切割 張善政：壞事做太多來不及了

2019-12-07 15:27

嘉縣立委選情 海線藍綠對決山線綠營有優勢

2019-12-07 09:45

2020總統電視辯論 蔡陣營拋三態度

2019-12-07 15:22

警政署嗆告陳宜民推擠員警 蔡正元：把警察當東廠保鑣

2019-12-07 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top