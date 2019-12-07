投資大爆炸 蔡英文：台商投資破7千億、外商加碼投資

蔡英文總統今天下午到台南輔選立委參選人王定宇。記者鄭維真／攝影 分享 facebook

蔡英文總統今天南下替民進黨立委參選人王定宇站台，蔡英文表示，現在台灣是投資大爆發的時代，很多台商現在要來投資，已經突破7千億元，外商也加碼投資，未來台南將是南部高科技產業的重鎮。

蔡英文暨王定宇東區聯合競選總部今天下午舉辦成立大會，現場湧入數千名支持者，氣氛相當熱絡，除了民眾手拿綠色旗幟吶喊，台上、台下也齊喊「蔡英文凍蒜！王定宇凍蒜！」

蔡英文說，王定宇常常站在第一線捍衛執政立場、捍衛執政的價值，所以常被攻擊，很辛苦，所以一定要給他溫暖和加油，這次選舉有最強團隊，蔡英文、賴清德是最佳及最強組合，台南提名的所有立委參選人也都是一時之選。其中，王定宇作戰能力是第一名，王定宇是國防外交委員與總統最有關係，由於總統管外交和國防，所以總統的重大政策在立院要過關時，王定宇一定是站在第一線捍衛總統的立場。

蔡英文表示，前3年打基礎，再給她4年，未來經濟會越來越好，現在是台灣投資大爆發的時代，很多台商現在要來投資，已經破7千億元，外商加碼投資，不僅外商GOOGLE要投資，台積電最先進的製程也是在台南科學園區將投資一兆多，未來台南將是南部高科技產業的重鎮。