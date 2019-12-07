20年來經濟最好？馬英九酸蔡英文「自我感覺最好」

前總統馬英九下午參加立委參選人蔣萬安的松山後援會成立大會。記者楊正海／攝影 分享 facebook

前總統馬英九下午參加立委參選人蔣萬安的松山後援會成立大會，致詞時針對總統蔡英文曾說現在台灣是20年來經濟最好的時候，馬英九酸說，不知道她怎麼會這樣講，「我的感覺是她自我感覺最好」。

馬英九說，政府的一例一休，搞得天下大亂，跟大陸不再往來，害得許多民眾，尤其是服務業、觀光業受到非常大的衝擊，今年比去年少70萬人次，使得損失將近1500億，但總統滿奇怪的，告訴大家現在台灣是20年來經濟最好的時候，不知道她怎麼會這樣講。

馬英九接著說，過去一年出口都在衰退，同時接單也在衰退，明年情況可能也不好，今年能保2就不錯了，「我的感覺是她自我感覺最好」，她說大陸台商回來一百多人，投資額超過7000億，結果經濟部次長在立院坦白，外資到現在沒看見。

馬英九說，很多事情要重新再想才行，心裡要有準備，政府的能源政策，2025年完成非核家園，花非常大成本做離岸風電，但專家說發電成本增加2500億，每家負擔3萬元，其實不用這樣做，也可以達到這個目的，就是不要這麼快廢核，讓核四重啟就可以。馬英九說，投票要想清楚，台灣發電成本增加2500億，民眾不要以為沒事，成本會轉嫁到消費者身上。

另外，馬英九也批評蔡英文總統上任，丟掉7個邦交國，去不成世界衛生大會，國際民航組織因為她不努力改善兩岸關係，否定九二共識、一中各表，使兩岸關係一直惡化，她還常說要保衛主權要投蔡英文，但3年4個月丟掉7個邦交國，這是30年來丟最快的總統，剩下15國，她連任還會繼續再丟，到時沒邦交國，還有什麼主權。